01 мая 2023

Военный эксперт Дандыкин сравнил ситуацию на Украине с Курской битвой

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ начали наносить упреждающие огневые удары, как летом 1943 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация на фронте СВО напоминает Курскую битву, считает Дандыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия наносит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины. Такая картина на фронте спецоперации напоминает военному эксперту Василию Дандыкину Курскую битву летом 1943 года.

«Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов», — передает слова Василия Дандыкина «Известия».

Удары по складам с топливом и боеприпасами создадут дефицит, что приведет к срыву атак ВСУ, считает военный эксперт. Кроме этого упреждающие удары создают проблемы Вооруженному флоту Украины и помогают российским бойцам отразить атаки.

Ранее URA.RU передавало слова военных корреспондентов, что десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесли упреждающие удары по противнику. Это произошло в ночь на 1 мая.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Россия наносит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины. Такая картина на фронте спецоперации напоминает военному эксперту Василию Дандыкину Курскую битву летом 1943 года. «Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов», — передает слова Василия Дандыкина «Известия». Удары по складам с топливом и боеприпасами создадут дефицит, что приведет к срыву атак ВСУ, считает военный эксперт. Кроме этого упреждающие удары создают проблемы Вооруженному флоту Украины и помогают российским бойцам отразить атаки. Ранее URA.RU передавало слова военных корреспондентов, что десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесли упреждающие удары по противнику. Это произошло в ночь на 1 мая. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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