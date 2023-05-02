Российский боец подслушал разговор солдат ВСУ об отступлении в Марьинке

Бойцы Вооруженных сил Украины во время боев в Марьинке хотели покинуть свои позиции из-за страха российских солдат. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Кореец».
«Сидел бесшумно, они [бойцы ВСУ] были рядом над головой. Разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — передает слова российского бойца с позывным «Кореец» РИА Новости.
По словам военного ВС РФ, он отчетливо слышал разговор пяти человек на украинском языке. Украинские военнослужащие собирались оставить свои позиции, однако не решились из-за одного из товарищей, считает российский боец. По словам «Корейца», под контролем России около 80% поселка.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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