Российский боец подслушал разговор солдат ВСУ об отступлении в Марьинке

Боец с позывным «Кореец»: солдаты ВСУ хотят бежать с позиций в Марьинке
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Украинские солдаты хотят оставить Марьинку, считает боец ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины во время боев в Марьинке хотели покинуть свои позиции из-за страха российских солдат. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Кореец».

«Сидел бесшумно, они [бойцы ВСУ] были рядом над головой. Разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — передает слова российского бойца с позывным «Кореец» РИА Новости.

По словам военного ВС РФ, он отчетливо слышал разговор пяти человек на украинском языке. Украинские военнослужащие собирались оставить свои позиции, однако не решились из-за одного из товарищей, считает российский боец. По словам «Корейца», под контролем России около 80% поселка.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Бойцы Вооруженных сил Украины во время боев в Марьинке хотели покинуть свои позиции из-за страха российских солдат. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Кореец». «Сидел бесшумно, они [бойцы ВСУ] были рядом над головой. Разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — передает слова российского бойца с позывным «Кореец» РИА Новости. По словам военного ВС РФ, он отчетливо слышал разговор пяти человек на украинском языке. Украинские военнослужащие собирались оставить свои позиции, однако не решились из-за одного из товарищей, считает российский боец. По словам «Корейца», под контролем России около 80% поселка. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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