В России создали дронопорт-почтамат, доставляющий посылки

РИАН: в России создали дронопорт-почтамат, который доставляет посылки без участия человека

02 мая 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Дронопорт также появится на рынке в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России разработали дронопорт-почтамат, который сможет без участия человека доставлять посылки и документы. О преимуществах технологии и появлении на рынке рассказал генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. «Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — передает РИА Новости слова Ряшина. Мужчина добавил, что на данный момент у компании есть прототип дронопорта, и в этом же году создатели планируют начать продажи на рынке. По их мнению, популярностью такой товар будет пользоваться у логистических компаний и онлайн-маркетов. Из преимуществ Ряшин отметил снижение стоимости доставки, которая будет составлять от 200 рублей за посылку. Этого удалось достигнуть за счет автономности дронопорта-почтамата. Также механизм позволяет исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс, снизив время на обработку данных. Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют начать строить дома с площадками для дронов. Такое поручение в 2022 году дал глава Минпромторга Денис Мантуров. Их появление ожидают в ближайшие два года.

В России разработали дронопорт-почтамат, который сможет без участия человека доставлять посылки и документы. О преимуществах технологии и появлении на рынке рассказал генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. «Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — передает РИА Новости слова Ряшина. Мужчина добавил, что на данный момент у компании есть прототип дронопорта, и в этом же году создатели планируют начать продажи на рынке. По их мнению, популярностью такой товар будет пользоваться у логистических компаний и онлайн-маркетов. Из преимуществ Ряшин отметил снижение стоимости доставки, которая будет составлять от 200 рублей за посылку. Этого удалось достигнуть за счет автономности дронопорта-почтамата. Также механизм позволяет исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс, снизив время на обработку данных. Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют начать строить дома с площадками для дронов. Такое поручение в 2022 году дал глава Минпромторга Денис Мантуров. Их появление ожидают в ближайшие два года.