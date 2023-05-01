01 мая 2023

В России создали дронопорт-почтамат, доставляющий посылки

РИАН: в России создали дронопорт-почтамат, который доставляет посылки без участия человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Дронопорт также появится на рынке в 2023 году Фото:

В России разработали дронопорт-почтамат, который сможет без участия человека доставлять посылки и документы. О преимуществах технологии и появлении на рынке рассказал генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

«Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — передает РИА Новости слова Ряшина. Мужчина добавил, что на данный момент у компании есть прототип дронопорта, и в этом же году создатели планируют начать продажи на рынке. По их мнению, популярностью такой товар будет пользоваться у логистических компаний и онлайн-маркетов.

Из преимуществ Ряшин отметил снижение стоимости доставки, которая будет составлять от 200 рублей за посылку. Этого удалось достигнуть за счет автономности дронопорта-почтамата. Также механизм позволяет исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс, снизив время на обработку данных.

Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют начать строить дома с площадками для дронов. Такое поручение в 2022 году дал глава Минпромторга Денис Мантуров. Их появление ожидают в ближайшие два года.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России разработали дронопорт-почтамат, который сможет без участия человека доставлять посылки и документы. О преимуществах технологии и появлении на рынке рассказал генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. «Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — передает РИА Новости слова Ряшина. Мужчина добавил, что на данный момент у компании есть прототип дронопорта, и в этом же году создатели планируют начать продажи на рынке. По их мнению, популярностью такой товар будет пользоваться у логистических компаний и онлайн-маркетов. Из преимуществ Ряшин отметил снижение стоимости доставки, которая будет составлять от 200 рублей за посылку. Этого удалось достигнуть за счет автономности дронопорта-почтамата. Также механизм позволяет исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс, снизив время на обработку данных. Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют начать строить дома с площадками для дронов. Такое поручение в 2022 году дал глава Минпромторга Денис Мантуров. Их появление ожидают в ближайшие два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...