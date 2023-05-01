01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В ЯНАО школа выплатит ребенку десятки тысяч за травму, полученную на уроке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Девочке заплатят 40 тысяч рублей за травму лодыжки Фото:

Школа в Приуральском районе ЯНАО заплатит десятки тысяч ученице, которая получила травму на уроке физкультуры. Как сообщили в окружной прокуратуре, девочке в школе не оказали первую помощь.

«Установлено, что в январе 2023 года на уроке физической культуры в МОУ „Школа села Аксарка“ девочка, 2007 года рождения получила травму левой лодыжки. При этом преподавателем физической культуры меры по оказанию первой медпомощи учащейся не приняты, в медицинское учреждение она не была сопровождена», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что родителям школьницы не рассказали о том, что произошло на уроке. В связи со случившемся прокуратура направила иск в суд. Теперь по решению суда родителям ребенка заплатят 40 тысяч рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла несовершеннолетнему жителю Нового Уренгоя получить компенсацию. Ребенку на протяжении семи месяцев не перечисляли деньги, которые взыскал суд.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школа в Приуральском районе ЯНАО заплатит десятки тысяч ученице, которая получила травму на уроке физкультуры. Как сообщили в окружной прокуратуре, девочке в школе не оказали первую помощь. «Установлено, что в январе 2023 года на уроке физической культуры в МОУ „Школа села Аксарка“ девочка, 2007 года рождения получила травму левой лодыжки. При этом преподавателем физической культуры меры по оказанию первой медпомощи учащейся не приняты, в медицинское учреждение она не была сопровождена», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что родителям школьницы не рассказали о том, что произошло на уроке. В связи со случившемся прокуратура направила иск в суд. Теперь по решению суда родителям ребенка заплатят 40 тысяч рублей компенсации. Ранее сообщалось, что прокуратура помогла несовершеннолетнему жителю Нового Уренгоя получить компенсацию. Ребенку на протяжении семи месяцев не перечисляли деньги, которые взыскал суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...