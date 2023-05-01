В ЯНАО школа выплатит ребенку десятки тысяч за травму, полученную на уроке

Школа в Приуральском районе ЯНАО заплатит десятки тысяч ученице, которая получила травму на уроке физкультуры. Как сообщили в окружной прокуратуре, девочке в школе не оказали первую помощь.
«Установлено, что в январе 2023 года на уроке физической культуры в МОУ „Школа села Аксарка“ девочка, 2007 года рождения получила травму левой лодыжки. При этом преподавателем физической культуры меры по оказанию первой медпомощи учащейся не приняты, в медицинское учреждение она не была сопровождена», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что родителям школьницы не рассказали о том, что произошло на уроке. В связи со случившемся прокуратура направила иск в суд. Теперь по решению суда родителям ребенка заплатят 40 тысяч рублей компенсации.
Ранее сообщалось, что прокуратура помогла несовершеннолетнему жителю Нового Уренгоя получить компенсацию. Ребенку на протяжении семи месяцев не перечисляли деньги, которые взыскал суд.
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