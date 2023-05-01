Для пострадавших от пожаров жителей Курганской области ЗАГС будет работать без выходных

02 мая 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Курганский ЗАГС будет работать даже в праздничные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский ЗАГС будет работать без выходных для восстановления документов пострадавших от пожаров. Информация об этом появилась на сайте управления ЗАГС области. «С целью восстановления документов гражданам, пострадавшим от пожаров органы ЗАГС на территории Курганской области с 6 по 9 мая работают в режиме с 10:00 до 15:00», — написано на сайте. Теперь обратиться для восстановления сгоревших документов можно даже в праздничные дни. Ранее URA.RU писало, что конце апреля в Курганской области бушевали пожары. В деревне Логоушка сгорела целая улица. Погиб человек. В регион были направлены 100 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа. Губернатор Шумков назвал размер выплат пострадавшим. По его словам, сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальная выплата 300 тысяч рублей.

Курганский ЗАГС будет работать без выходных для восстановления документов пострадавших от пожаров. Информация об этом появилась на сайте управления ЗАГС области. «С целью восстановления документов гражданам, пострадавшим от пожаров органы ЗАГС на территории Курганской области с 6 по 9 мая работают в режиме с 10:00 до 15:00», — написано на сайте. Теперь обратиться для восстановления сгоревших документов можно даже в праздничные дни. Ранее URA.RU писало, что конце апреля в Курганской области бушевали пожары. В деревне Логоушка сгорела целая улица. Погиб человек. В регион были направлены 100 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа. Губернатор Шумков назвал размер выплат пострадавшим. По его словам, сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальная выплата 300 тысяч рублей.