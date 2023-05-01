01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жители Салехарда жалуются на гору из грязного снега во дворе. Фото

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Жители Салехарда жалуются на горы снега, которые возникают каждый год Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, что коммунальщики не убирают гору из грязного снега во дворе. Как рассказал в своем telegram-канале депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин, горожане сталкиваются с этой проблемой ежегодно.

«Жители дома на Артеева, 6 в центре Салехарда жалуются на гору грязного снега у них во дворе. Со слов жителей, каждый год они сталкиваются с одной и той же проблемой — складированный сугроб начинает таять и превращает их двор в грязное болото, по которому жители вынуждены добираться с детскими колясками и маленькими детьми. В подтверждение своей правоты северяне направили в мой адрес живописные фотографии», — написал он.

Вершинин добавил, что жители неоднократно жаловались на коммунальщиков, которые не хотят вывозить снег. Однако помощи они так и не получили.

Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. Ответ готовится.

Ранее сообщалось, что жители аварийного дома в окружной столице также жаловались на бездействие со стороны коммунальных служб. Тогда салехардцы писали, что сугробы закрывают вид из окон.

Гора из грязи снега в Салехарде
Гора из грязи снега в Салехарде
Фото:
Грязь во дворе Салехарда
Грязь во дворе Салехарда
Фото:

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Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, что коммунальщики не убирают гору из грязного снега во дворе. Как рассказал в своем telegram-канале депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин, горожане сталкиваются с этой проблемой ежегодно. «Жители дома на Артеева, 6 в центре Салехарда жалуются на гору грязного снега у них во дворе. Со слов жителей, каждый год они сталкиваются с одной и той же проблемой — складированный сугроб начинает таять и превращает их двор в грязное болото, по которому жители вынуждены добираться с детскими колясками и маленькими детьми. В подтверждение своей правоты северяне направили в мой адрес живописные фотографии», — написал он. Вершинин добавил, что жители неоднократно жаловались на коммунальщиков, которые не хотят вывозить снег. Однако помощи они так и не получили. Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. Ответ готовится. Ранее сообщалось, что жители аварийного дома в окружной столице также жаловались на бездействие со стороны коммунальных служб. Тогда салехардцы писали, что сугробы закрывают вид из окон.
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