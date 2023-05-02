У самолета авиакомпании «Ямал», летевшего до Тюмени, отказала система навигации

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Инцидент произошел 1 мая 2023 года Фото:

У самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение. Самолет: А-320, RA-73692, рейс Минеральные Воды — Тюмень, эксплуатант: авиакомпания «Yamal Airlains», — сообщает telegram-канал.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за больного пассажира.

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У самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение. Самолет: А-320, RA-73692, рейс Минеральные Воды — Тюмень, эксплуатант: авиакомпания «Yamal Airlains», — сообщает telegram-канал. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за больного пассажира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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