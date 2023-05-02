У самолета авиакомпании «Ямал», летевшего до Тюмени, отказала система навигации

02 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 1 мая 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение. Самолет: А-320, RA-73692, рейс Минеральные Воды — Тюмень, эксплуатант: авиакомпания «Yamal Airlains», — сообщает telegram-канал. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за больного пассажира.

У самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение. Самолет: А-320, RA-73692, рейс Минеральные Воды — Тюмень, эксплуатант: авиакомпания «Yamal Airlains», — сообщает telegram-канал. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за больного пассажира.