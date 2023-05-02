Курганский военный завод судится с производителем противотанковых ракет

03 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

КМЗ требует около одного млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонное предприятие Курганский машиностроительный завод (КМЗ) подало в суд на АО «Саратовский агрегатный завод», производящее самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». Сумма иска составляет около одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. Оба предприятия входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к АО „Саратовский агрегатный завод“ о взыскании неустойки в размере 935 460 рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 21 709 рублей», — говорится в документе. Предварительное заседание по делу назначено на 7 июня 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ от предприятия не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга. КМЗ требует с предприятия «Уралтрансмаш» около 2,5 млн рублей. Также сообщалось, что военный завод из Кургана дал отсрочку по долгам производителю военной спецсвязи. Согласно данным Арбитражного суда, Сарапульский радиозавод будет выплачивать долг КМЗ в три этапа.

Оборонное предприятие Курганский машиностроительный завод (КМЗ) подало в суд на АО «Саратовский агрегатный завод», производящее самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». Сумма иска составляет около одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. Оба предприятия входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к АО „Саратовский агрегатный завод“ о взыскании неустойки в размере 935 460 рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 21 709 рублей», — говорится в документе. Предварительное заседание по делу назначено на 7 июня 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ от предприятия не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга. КМЗ требует с предприятия «Уралтрансмаш» около 2,5 млн рублей. Также сообщалось, что военный завод из Кургана дал отсрочку по долгам производителю военной спецсвязи. Согласно данным Арбитражного суда, Сарапульский радиозавод будет выплачивать долг КМЗ в три этапа.