Курганские власти приняли новое решению по посещению лесов

В Курганской области продлен запрет на посещение лесов из-за высокого уровня погодной опасности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс в лесах. Вводится „желтый“ уровень погодной опасности. На территории Курганской области повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров», — указано в посте telegram-канала.
Сообщается, что угроза возгорания сохраняется и для населенных пунктов, на которые рискует перейти огонь из очагов природных пожаров. Как отмечается в посте канала, запрет на посещение лесов будет действовать до 23 мая включительно.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане запретят шашлыки из-за особого распоряжения. Такое решение принято из-за введения противопожарного режима в регионе. Позднее курганские власти продлили запрет на посещение лесов по 12 мая.
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