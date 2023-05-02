Курганские власти приняли новое решению по посещению лесов

Курганские власти продлили запрет на посещения лесов в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
Запрет на посещение лесов продлен до 23 мая включительно Фото:

В Курганской области продлен запрет на посещение лесов из-за высокого уровня погодной опасности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс в лесах. Вводится „желтый“ уровень погодной опасности. На территории Курганской области повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров», — указано в посте telegram-канала.

Сообщается, что угроза возгорания сохраняется и для населенных пунктов, на которые рискует перейти огонь из очагов природных пожаров. Как отмечается в посте канала, запрет на посещение лесов будет действовать до 23 мая включительно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане запретят шашлыки из-за особого распоряжения. Такое решение принято из-за введения противопожарного режима в регионе. Позднее курганские власти продлили запрет на посещение лесов по 12 мая.

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В Курганской области продлен запрет на посещение лесов из-за высокого уровня погодной опасности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс в лесах. Вводится „желтый“ уровень погодной опасности. На территории Курганской области повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров», — указано в посте telegram-канала. Сообщается, что угроза возгорания сохраняется и для населенных пунктов, на которые рискует перейти огонь из очагов природных пожаров. Как отмечается в посте канала, запрет на посещение лесов будет действовать до 23 мая включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запретят шашлыки из-за особого распоряжения. Такое решение принято из-за введения противопожарного режима в регионе. Позднее курганские власти продлили запрет на посещение лесов по 12 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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