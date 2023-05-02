Губернатор Шумков докладывает Путину о последствия масштабных пожаров. Онлайн-трансляция

02 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед президентом за пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывает президенту России Владимиру Путину о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. В отчете Шумков приводит данные по пострадавшим и сгоревшим зданием, а также рассказывает какая помощь оказывается погорельцам. URA.RU ведет прямую трансляцию. Трансляция завершена 18:11 Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывает Путину о ситуации, которая сложилась в регионе 28 и 27 апреля: «27 апреля произошло несколько масштабных лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывалась вокруг Кургана. Огонь подходил с разных сторон», — отметил в прямом эфире телеканала «Россия 24» Шумков. 18:16 «Все документы на сгоревшие дома восстановлены по заявлениям граждан», — отметил Шумков. Восстановлением документов занимались сотрудники правительства, муниципальных округов, ЗАГС, Росреестра, полиции и Сбербанка. 18:18 Шумков обратился к президенту России поддержать обращение региона по поводу выделения финансовой помощи из Резервного фонда и не отказывать по формальным критериям.

«Обращение подготовлено в правительство РФ. Если вы удобрите, то оно будет отправлено уже завтра», — уточнил курганский губернатор. На уточняющий вопрос президента о сумме ущерба Шумков назвал 120 млн рублей. 18:20 Всем обратившимся в заявительном порядке за счет регионального резервного фонда была оказана разовая материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Поступило 73 заявления от граждан. Им выплатили деньги. Также из регионального резервного фонда осуществляется выплата 50 тысяч рублей на заявителя. На сегодня такие выплаты получил 31 гражданин. 18:27 В связи с пожарами в нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация населения, а также пациентов и персонала социальных учреждений. Глава города Кургана была направлена на станцию Утяк, расположенной с восточной части города Кургана, где проживает более 2 тысяч населения для эвакуации с местными силами полиции. Туда же были направлены силы и средства МЧС, лесной противопожарной службы. Начальник службы МЧС и глава Кетовского округа убыли на станцию Логовушка, расположенной с западной части Кургана. Сам также убыл на станцию Утяк, только прибыл туда с третьего раза — проезды оказались перекрыты из-за сильного огня. Удалось отстоять станцию Утяк, а также поселки Изумрудный и Шепотково с восточной стороны города Кургана.

На станции Логовушка, расположенной с западной стороны из-за сильной ветровой штормовой нагрузки, огонь по словам очевидцев, охватил целую улицу. Прибывшими силами удалось остоять часть домов этой улицы, а также другие улицы поселка. Вместе с тем, по данным МЧС, пострадало 79 строений, где проживало 55 граждан. С заявлениями в качестве пострадавших обратилось 73 гражданина, в том числе 22 несовершеннолетних. Из 79 строений 33 дома были единственным жильем. 24 объекта не являлись единственным жильем. 22 объекта не были зарегистрированы вовсе. 18:31 Президент задал уточняющий вопрос после окончания доклада Шумкова:

— Во сколько вы оцениваете общий ущерб? Еще раз скажите мне. Общий ущерб прежде всего по восстановлению жилых помещений и социальной инфраструктуры?

— Социальная инфраструктура у нас не пострадала, всех постояльцев, пациентов эвакуировали, перехода огня не было. По жилью сегодня предварительно с учетом тех категорий сертификатов, что я назвал: 33 гражданина получили сертификаты по нормативам Минстроя с учетом расценок также утвержденными Минстроем для Курганской области, 24 гражданина по 300 тысяч рублей, 3 гражданина получили выплаты 500 тысяч рублей на приобретение нового жилья через сертификат, 12 граждан выплаты по 100 тысяч рублей. Это суммарно. У нас ценз на 120 миллионов рублей сегодня, ну и плюс будут выплаты скорее всего по иным видам обращений. Это 50 тысяч рублей для гражданина по утрате движимого имущества, заплатили как матпомощь, суммарно 120 миллионов рублей с небольшим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывает президенту России Владимиру Путину о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. В отчете Шумков приводит данные по пострадавшим и сгоревшим зданием, а также рассказывает какая помощь оказывается погорельцам. URA.RU ведет прямую трансляцию. Трансляция завершена 18:11 02.05.2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывает Путину о ситуации, которая сложилась в регионе 28 и 27 апреля: «27 апреля произошло несколько масштабных лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывалась вокруг Кургана. Огонь подходил с разных сторон», — отметил в прямом эфире телеканала «Россия 24» Шумков. 18:16 02.05.2023 «Все документы на сгоревшие дома восстановлены по заявлениям граждан», — отметил Шумков. Восстановлением документов занимались сотрудники правительства, муниципальных округов, ЗАГС, Росреестра, полиции и Сбербанка. 18:18 02.05.2023 Шумков обратился к президенту России поддержать обращение региона по поводу выделения финансовой помощи из Резервного фонда и не отказывать по формальным критериям. «Обращение подготовлено в правительство РФ. Если вы удобрите, то оно будет отправлено уже завтра», — уточнил курганский губернатор. На уточняющий вопрос президента о сумме ущерба Шумков назвал 120 млн рублей. 18:20 02.05.2023 Всем обратившимся в заявительном порядке за счет регионального резервного фонда была оказана разовая материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Поступило 73 заявления от граждан. Им выплатили деньги. Также из регионального резервного фонда осуществляется выплата 50 тысяч рублей на заявителя. На сегодня такие выплаты получил 31 гражданин. 18:27 02.05.2023 В связи с пожарами в нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация населения, а также пациентов и персонала социальных учреждений. Глава города Кургана была направлена на станцию Утяк, расположенной с восточной части города Кургана, где проживает более 2 тысяч населения для эвакуации с местными силами полиции. Туда же были направлены силы и средства МЧС, лесной противопожарной службы. Начальник службы МЧС и глава Кетовского округа убыли на станцию Логовушка, расположенной с западной части Кургана. Сам также убыл на станцию Утяк, только прибыл туда с третьего раза — проезды оказались перекрыты из-за сильного огня. Удалось отстоять станцию Утяк, а также поселки Изумрудный и Шепотково с восточной стороны города Кургана. На станции Логовушка, расположенной с западной стороны из-за сильной ветровой штормовой нагрузки, огонь по словам очевидцев, охватил целую улицу. Прибывшими силами удалось остоять часть домов этой улицы, а также другие улицы поселка. Вместе с тем, по данным МЧС, пострадало 79 строений, где проживало 55 граждан. С заявлениями в качестве пострадавших обратилось 73 гражданина, в том числе 22 несовершеннолетних. Из 79 строений 33 дома были единственным жильем. 24 объекта не являлись единственным жильем. 22 объекта не были зарегистрированы вовсе. 18:31 02.05.2023 Президент задал уточняющий вопрос после окончания доклада Шумкова: — Во сколько вы оцениваете общий ущерб? Еще раз скажите мне. Общий ущерб прежде всего по восстановлению жилых помещений и социальной инфраструктуры? — Социальная инфраструктура у нас не пострадала, всех постояльцев, пациентов эвакуировали, перехода огня не было. По жилью сегодня предварительно с учетом тех категорий сертификатов, что я назвал: 33 гражданина получили сертификаты по нормативам Минстроя с учетом расценок также утвержденными Минстроем для Курганской области, 24 гражданина по 300 тысяч рублей, 3 гражданина получили выплаты 500 тысяч рублей на приобретение нового жилья через сертификат, 12 граждан выплаты по 100 тысяч рублей. Это суммарно. У нас ценз на 120 миллионов рублей сегодня, ну и плюс будут выплаты скорее всего по иным видам обращений. Это 50 тысяч рублей для гражданина по утрате движимого имущества, заплатили как матпомощь, суммарно 120 миллионов рублей с небольшим.