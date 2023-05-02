112: в Брянской области снова подорвали железнодорожные пути

Неизвестные диверсанты подорвали железнодорожные пути в Брянской области. В результате происшествия перевернулся грузовой поезд. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. <…> В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава», — сообщают авторы канала. К месту инцидента выдвигаются экстренные службы. Такую же информацию передают telegram-каналы Shot и Baza.
1 мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за подрыва. Тогда сообщалось, что в инциденте виновны два диверсанта. Позже выяснилось, что сошедший поезд был белорусским и направлялся в сторону Брянска.
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