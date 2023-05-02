112: в Брянской области снова подорвали железнодорожные пути 02 мая 2023 в 22:41 Размер текста - 17 + В Брянской области вновь перевернулся поезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные диверсанты подорвали железнодорожные пути в Брянской области. В результате происшествия перевернулся грузовой поезд. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. <…> В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава», — сообщают авторы канала. К месту инцидента выдвигаются экстренные службы. Такую же информацию передают telegram-каналы Shot и Baza. 1 мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за подрыва. Тогда сообщалось, что в инциденте виновны два диверсанта. Позже выяснилось, что сошедший поезд был белорусским и направлялся в сторону Брянска. Неизвестные диверсанты подорвали железнодорожные пути в Брянской области. В результате происшествия перевернулся грузовой поезд. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. <…> В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава», — сообщают авторы канала. К месту инцидента выдвигаются экстренные службы. Такую же информацию передают telegram-каналы Shot и Baza. 1 мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за подрыва. Тогда сообщалось, что в инциденте виновны два диверсанта. Позже выяснилось, что сошедший поезд был белорусским и направлялся в сторону Брянска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям