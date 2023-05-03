Глава Ясиноватой приехал с визитом в Челябинскую область. Фото

03 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шевченко прибыл в регион для решения острых проблем Ясиноватой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Как он написал в социальных сетях, у него запланирован ряд деловых встреч. «Запланированы встречи с губернатором Алексеем Текслером, депутатами, предпринимателями, меценатами. Приехал за решением острых вопросов для Ясиноватой», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По словам главы города, его волнует в первую очередь, вопросы благосостояния территории. В Челябинске он обсудит вопросы по капитальному ремонту дорог в Ясиноватой, открытие новых предприятий, супермаркетов. Все это должно способствовать снижению цен на продукты питания и созданию новый рабочих мест. В Челябинской области Шевченко планирует провести не менее 10 рабочих встреч. Ясиноватая является одним из подшефных городов Челябинской области. Регион помогает восстанавливать город, возвращает мирную жизнь жителям. Губернатор Алексей Текслер поставил на контроль проведение работ в городе. В Челябинской области Дмитрий Шевченко планирует провести не менее 10 рабочих встреч Фото: telegram-канал Дмитрия Шевченко

Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Как он написал в социальных сетях, у него запланирован ряд деловых встреч. «Запланированы встречи с губернатором Алексеем Текслером, депутатами, предпринимателями, меценатами. Приехал за решением острых вопросов для Ясиноватой», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По словам главы города, его волнует в первую очередь, вопросы благосостояния территории. В Челябинске он обсудит вопросы по капитальному ремонту дорог в Ясиноватой, открытие новых предприятий, супермаркетов. Все это должно способствовать снижению цен на продукты питания и созданию новый рабочих мест. В Челябинской области Шевченко планирует провести не менее 10 рабочих встреч. Ясиноватая является одним из подшефных городов Челябинской области. Регион помогает восстанавливать город, возвращает мирную жизнь жителям. Губернатор Алексей Текслер поставил на контроль проведение работ в городе.