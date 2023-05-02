В Пермском крае вводят штрафы за нарушения режима теробороны

03 мая 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Одним из первых решений оперштаба стал запрет на запуск беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор региона Павел Бухтояров предлагают ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба по теробороне. Соответствующий законопроект размещен в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора (оперативного штаба, созданного в соответствии с указом президента от 19.10.2022 №757) влечет наложение административного штрафа на граждан — в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от девяти до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — говорится в законопроекте. За повторные нарушения в течение года для физлиц штрафы составляет от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он подготовлен «в целях поддержания уровня безопасности». Ни федеральным, ни краевым законодательством сегодня не предусмотрена ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. А это плохо сказывается на эффективности работы. «В условиях специальной военной операции, влекущей за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта РФ со стороны недружественных государств, возможность саботирования решений оперштаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе», — говорится в документе. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября. Его пока единственным решением стал запрет на запуск дронов и беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор региона Павел Бухтояров предлагают ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба по теробороне. Соответствующий законопроект размещен в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора (оперативного штаба, созданного в соответствии с указом президента от 19.10.2022 №757) влечет наложение административного штрафа на граждан — в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от девяти до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — говорится в законопроекте. За повторные нарушения в течение года для физлиц штрафы составляет от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он подготовлен «в целях поддержания уровня безопасности». Ни федеральным, ни краевым законодательством сегодня не предусмотрена ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. А это плохо сказывается на эффективности работы. «В условиях специальной военной операции, влекущей за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта РФ со стороны недружественных государств, возможность саботирования решений оперштаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе», — говорится в документе. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября. Его пока единственным решением стал запрет на запуск дронов и беспилотников.