02 мая 2023

В Пермском крае вводят штрафы за нарушения режима теробороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Одним из первых решений оперштаба стал запрет на запуск беспилотников Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор региона Павел Бухтояров предлагают ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба по теробороне. Соответствующий законопроект размещен в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания.

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора (оперативного штаба, созданного в соответствии с указом президента от 19.10.2022 №757) влечет наложение административного штрафа на граждан — в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от девяти до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — говорится в законопроекте. За повторные нарушения в течение года для физлиц штрафы составляет от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он подготовлен «в целях поддержания уровня безопасности». Ни федеральным, ни краевым законодательством сегодня не предусмотрена ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. А это плохо сказывается на эффективности работы. «В условиях специальной военной операции, влекущей за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта РФ со стороны недружественных государств, возможность саботирования решений оперштаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе», — говорится в документе.

Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября. Его пока единственным решением стал запрет на запуск дронов и беспилотников.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор региона Павел Бухтояров предлагают ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба по теробороне. Соответствующий законопроект размещен в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора (оперативного штаба, созданного в соответствии с указом президента от 19.10.2022 №757) влечет наложение административного штрафа на граждан — в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от девяти до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — говорится в законопроекте. За повторные нарушения в течение года для физлиц штрафы составляет от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он подготовлен «в целях поддержания уровня безопасности». Ни федеральным, ни краевым законодательством сегодня не предусмотрена ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. А это плохо сказывается на эффективности работы. «В условиях специальной военной операции, влекущей за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта РФ со стороны недружественных государств, возможность саботирования решений оперштаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе», — говорится в документе. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября. Его пока единственным решением стал запрет на запуск дронов и беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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