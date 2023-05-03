Подполковник Иванников предупредил об опасности продления зерновой сделки для флота РФ

04 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ используют гуманитарный коридор для атак Черноморского флота РФ дронами Великобритании, считает Олег Иванников Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продление черноморской зерновой сделки может создать опасность для военно-морского флота России, так как ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор для атак британскими дронами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Украинская сторона испытывает долготерпение Москвы на прочность, в том числе и по вопросам зерновой сделки. На мой взгляд, нужно эту ситуацию обсуждать на площадке организации ООН. В случае необходимости сделку прекращать, дабы не подвергать опасности те транспортные суда, которые осуществляют перевоз продовольственных грузов из портов Украины. Эта ситуация очень опасная и для военно-морского флота России, так как боевые дроны, которые используют ВСУ на наших морских границах, в большинстве случаев произведены в Соединенном Королевстве (Великобритания) либо же в странах, где используются военные технологии в сфере военно-морского флота. Это достаточно качественная продукция. Она способна нанести серьезный материальный ущерб российскому военно-морскому флоту. Также там идет демонстрация этих средств поражения. Их используют в качестве наглядного примера для того, чтобы потом продавать дроны третьим странам», — объяснил Олег Иванников. По мнению военного политолога, продлевать зерновую сделку можно только при условии, что нарушение правил приведет к уголовной ответственности. «В любом случае здесь решение должно принимать военно-политическое руководство России. Если ситуация располагает к тому, чтобы терпеть или немного подождать, то так возможно сделать. Если же откладывать больше нецелесообразно, то необходимо прекращать эту сделку до новых гарантий со стороны международного сообщества, украинской стороны. Только в этот раз они должны быть железобетонные. Виновные в использовании зернового коридора в военных целях со стороны Украины должны быть привлечены к строгой уголовной ответственности. Только на этих условиях, я считаю, сделка возможна к продлению. Иначе это все будет повторяться», — подчеркнул Иванников. По данным Минобороны РФ, 23 марта и 24 апреля ВСУ пытались атаковать базы Черноморского флота в районе гуманитарного коридора, который используется для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Это ставит под угрозу вопрос продления зерновой сделки. Новые переговоры, как сообщает агентство Anadolu, намечены на 5 мая. Пройти они должны в Стамбуле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Россия готова к продолжению диалога, однако не все условия по зерновой сделке до сих пор выполнены. Это же было причиной того, что РФ ранее продлила сделку не на 120 дней, а только на 60. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продление черноморской зерновой сделки может создать опасность для военно-морского флота России, так как ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор для атак британскими дронами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Украинская сторона испытывает долготерпение Москвы на прочность, в том числе и по вопросам зерновой сделки. На мой взгляд, нужно эту ситуацию обсуждать на площадке организации ООН. В случае необходимости сделку прекращать, дабы не подвергать опасности те транспортные суда, которые осуществляют перевоз продовольственных грузов из портов Украины. Эта ситуация очень опасная и для военно-морского флота России, так как боевые дроны, которые используют ВСУ на наших морских границах, в большинстве случаев произведены в Соединенном Королевстве (Великобритания) либо же в странах, где используются военные технологии в сфере военно-морского флота. Это достаточно качественная продукция. Она способна нанести серьезный материальный ущерб российскому военно-морскому флоту. Также там идет демонстрация этих средств поражения. Их используют в качестве наглядного примера для того, чтобы потом продавать дроны третьим странам», — объяснил Олег Иванников. По мнению военного политолога, продлевать зерновую сделку можно только при условии, что нарушение правил приведет к уголовной ответственности. «В любом случае здесь решение должно принимать военно-политическое руководство России. Если ситуация располагает к тому, чтобы терпеть или немного подождать, то так возможно сделать. Если же откладывать больше нецелесообразно, то необходимо прекращать эту сделку до новых гарантий со стороны международного сообщества, украинской стороны. Только в этот раз они должны быть железобетонные. Виновные в использовании зернового коридора в военных целях со стороны Украины должны быть привлечены к строгой уголовной ответственности. Только на этих условиях, я считаю, сделка возможна к продлению. Иначе это все будет повторяться», — подчеркнул Иванников. По данным Минобороны РФ, 23 марта и 24 апреля ВСУ пытались атаковать базы Черноморского флота в районе гуманитарного коридора, который используется для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Это ставит под угрозу вопрос продления зерновой сделки. Новые переговоры, как сообщает агентство Anadolu, намечены на 5 мая. Пройти они должны в Стамбуле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Россия готова к продолжению диалога, однако не все условия по зерновой сделке до сих пор выполнены. Это же было причиной того, что РФ ранее продлила сделку не на 120 дней, а только на 60.