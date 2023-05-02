Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны лесничества Минобороны

03 мая 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков вновь попросил жителей ничего не жечь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны Казахстана и лесничества Минобороны РФ, которое находится в Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «До 78% пожаров в этом году пришло с сопредельных территорий, включая военное лесничество. Сейчас идет пал травы со стороны Казахстана. Практически каждый день ловят доморощенных поджигателей», — заявил губернатора. Он напомнил, что в области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. Шумков обратился к жителям региона с просьбой ничего не жечь. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля в Курганской области бушевали сильные пожары. Об их последствиях Шумков доложил президенту России Владимиру Путину. Так, в деревне Логоушка Кетовского округа от огня пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Один человек погиб. Также крупные очаги возгорания возникли вокруг Кургана. Из-за этого в городе и округе был введен режим ЧС.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны Казахстана и лесничества Минобороны РФ, которое находится в Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «До 78% пожаров в этом году пришло с сопредельных территорий, включая военное лесничество. Сейчас идет пал травы со стороны Казахстана. Практически каждый день ловят доморощенных поджигателей», — заявил губернатора. Он напомнил, что в области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. Шумков обратился к жителям региона с просьбой ничего не жечь. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля в Курганской области бушевали сильные пожары. Об их последствиях Шумков доложил президенту России Владимиру Путину. Так, в деревне Логоушка Кетовского округа от огня пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Один человек погиб. Также крупные очаги возгорания возникли вокруг Кургана. Из-за этого в городе и округе был введен режим ЧС.