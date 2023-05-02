02 мая 2023

Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны лесничества Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вновь попросил жителей ничего не жечь Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны Казахстана и лесничества Минобороны РФ, которое находится в Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«До 78% пожаров в этом году пришло с сопредельных территорий, включая военное лесничество. Сейчас идет пал травы со стороны Казахстана. Практически каждый день ловят доморощенных поджигателей», — заявил губернатора. Он напомнил, что в области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. Шумков обратился к жителям региона с просьбой ничего не жечь.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля в Курганской области бушевали сильные пожары. Об их последствиях Шумков доложил президенту России Владимиру Путину. Так, в деревне Логоушка Кетовского округа от огня пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Один человек погиб. Также крупные очаги возгорания возникли вокруг Кургана. Из-за этого в городе и округе был введен режим ЧС.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пожары в регион пришли со стороны Казахстана и лесничества Минобороны РФ, которое находится в Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «До 78% пожаров в этом году пришло с сопредельных территорий, включая военное лесничество. Сейчас идет пал травы со стороны Казахстана. Практически каждый день ловят доморощенных поджигателей», — заявил губернатора. Он напомнил, что в области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. Шумков обратился к жителям региона с просьбой ничего не жечь. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля в Курганской области бушевали сильные пожары. Об их последствиях Шумков доложил президенту России Владимиру Путину. Так, в деревне Логоушка Кетовского округа от огня пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Один человек погиб. Также крупные очаги возгорания возникли вокруг Кургана. Из-за этого в городе и округе был введен режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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