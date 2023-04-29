Украинские власти призвали жителей Херсона эвакуироваться

Губернатор подконтрольной Украине территории Херсонской области Александр Прокудин призвал жителей правого берега эвакуироваться. Об этом сообщается в соцсетях.
«Александр Прокудин призвал к эвакуации население правого берега Херсона», — пишет telegram-канал «Главное в Херсоне и области», ссылаясь на губернатора. Отмечается, что таким образом украинская сторона ожидает удара со стороны России.
Также сообщается, что анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление на Крым может стать обычным отступлением. «Велика вероятность, что контрнаступление, которое никак не состоится, превратится в очередное отступление. Как всегда, Киев вспомнил о людях в последний момент», — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее сообщалось, что ВСУ собираются захватывать Крым во время контрнаступления. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разозлился на Зеленского из-за его заявления о захвате Крыма, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ. Зеленский признался, что Украина начнет контрнаступление без западной авиации.
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