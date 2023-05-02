В Курганской области продают дом культуры, чтобы обновить санаторий

В Курганской области деньги с продажи здания дома культуры в Звериноголовском округе, который выставило предприятие АО «Курганфармация», направят на реконструкцию санатория «Сосновая Роща». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«АО «Курганфармация» проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества в здании дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа. Денежные средства от продажи объекта владелец планирует направить на реконструкцию номерного фонда санатория «Сосновая Роща» — филиала АО «Курганфармация», — ответили в пресс-службе правительства на запрос URA.RU. Также отмечается, что на данный момент здание дома культуры не используется и требует ремонта.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области избавляются от дома культуры. Объект продают за пять млн рублей. Также сообщалось, что курганские власти проведут ремонт в санатории «Сосновая Роща». Стоимость реконструкции оценивается в 10 млн рублей.
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