Курганские власти проведут ремонт в санатории, от которого хотят избавиться

Ремонт в санатории «Сосновая роща» планируют провести до 10 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области хотят за 10 млн рублей отремонтировать часть корпуса в санатории «Сосновая роща». Данная информация размещена на портале госзакупок. Этот же санаторий власти предлагают продать бизнесменам.

«Выполнение работ по ремонту коридора 5 этажа 3 корпуса санатория „Сосновая роща“ по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, пос. Искра. Начальная цена: 9 997 460,63 рублей», — указано на сайте.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 апреля. В документации указано, что во время ремонта санаторий будет работать в прежнем режиме. Работы по ремонту должны быть выполнены не позднее 10 июня.

Ранее представители областного правительства предложили инвесторам купить санаторий «Сосновая роща», который сейчас принадлежит государству. Стоимость выкупа санатория оценили в 110 млн рублей. В 2021 году за 83,8 млн рублей власти продали санаторий «Лесники».