30 марта 2023

Курганские власти проведут ремонт в санатории, от которого хотят избавиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, сосны, лес, лето, сосновый бор, природа
Ремонт в санатории «Сосновая роща» планируют провести до 10 июня Фото:

В Курганской области хотят за 10 млн рублей отремонтировать часть корпуса в санатории «Сосновая роща». Данная информация размещена на портале госзакупок. Этот же санаторий власти предлагают продать бизнесменам.

«Выполнение работ по ремонту коридора 5 этажа 3 корпуса санатория „Сосновая роща“ по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, пос. Искра. Начальная цена: 9 997 460,63 рублей», — указано на сайте.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 апреля. В документации указано, что во время ремонта санаторий будет работать в прежнем режиме. Работы по ремонту должны быть выполнены не позднее 10 июня.

Ранее представители областного правительства предложили инвесторам купить санаторий «Сосновая роща», который сейчас принадлежит государству. Стоимость выкупа санатория оценили в 110 млн рублей. В 2021 году за 83,8 млн рублей власти продали санаторий «Лесники».

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В Курганской области хотят за 10 млн рублей отремонтировать часть корпуса в санатории «Сосновая роща». Данная информация размещена на портале госзакупок. Этот же санаторий власти предлагают продать бизнесменам. «Выполнение работ по ремонту коридора 5 этажа 3 корпуса санатория „Сосновая роща“ по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, пос. Искра. Начальная цена: 9 997 460,63 рублей», — указано на сайте. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 апреля. В документации указано, что во время ремонта санаторий будет работать в прежнем режиме. Работы по ремонту должны быть выполнены не позднее 10 июня. Ранее представители областного правительства предложили инвесторам купить санаторий «Сосновая роща», который сейчас принадлежит государству. Стоимость выкупа санатория оценили в 110 млн рублей. В 2021 году за 83,8 млн рублей власти продали санаторий «Лесники».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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