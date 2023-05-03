Очевидцы опубликовали видео атаки на Кремль. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер, дрон
Появилось видео атаки БПЛА на Кремль, сообщают СМИ Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Московские очевидцы опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Кадры появились в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.»

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Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

«Очевидцы выкладывают кадры атаки на Кремль», — говорится в сообщении. Видео прикреплено в telegram-канале.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) покушения на президента РФ Владимира Путина.

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Московские очевидцы опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Кадры появились в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.» «Очевидцы выкладывают кадры атаки на Кремль», — говорится в сообщении. Видео прикреплено в telegram-канале. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) покушения на президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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