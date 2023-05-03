Появилось видео атаки БПЛА на Кремль, сообщают СМИ
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Московские очевидцы опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Кадры появились в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.»
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«Очевидцы выкладывают кадры атаки на Кремль», — говорится в сообщении. Видео прикреплено в telegram-канале.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) покушения на президента РФ Владимира Путина.
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