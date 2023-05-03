Очевидцы опубликовали видео атаки на Кремль. Видео 03 мая 2023 в 17:14 Размер текста - 17 + Появилось видео атаки БПЛА на Кремль, сообщают СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Московские очевидцы опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Кадры появились в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.» Новость по теме Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль «Очевидцы выкладывают кадры атаки на Кремль», — говорится в сообщении. Видео прикреплено в telegram-канале. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) покушения на президента РФ Владимира Путина. Московские очевидцы опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Кадры появились в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.» «Очевидцы выкладывают кадры атаки на Кремль», — говорится в сообщении. Видео прикреплено в telegram-канале. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) покушения на президента РФ Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям