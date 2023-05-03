В Госдуме захотели от Пугачевой извинений за критику СВО

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Алла Пугачева в случае извинений может получить прощение общества, заявил Сергей Соловьев
Алла Пугачева в случае извинений может получить прощение общества, заявил Сергей Соловьев Фото:

Российская певица Алла Пугачева может получить прощение, если принесет извинения за ранее высказанную критику по отношению к спецоперации на Украине. Об этом заявил член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьев

«Очень бы хотелось, чтобы Пугачева извинилась за ранее сказанные ею негативные слова о специальной военной операции», — передает слова Соловьева «Говорит Москва». Он добавил, что принесенные извинения певицы могут быть восприняты обществом как покаяние. В таком случае певица может получить прощение, заключил Соловьев.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в Москву. Целью прилета может стать посещение певицей церемонии прощания с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным. Пугачева вскоре после начала СВО переехала из России в Израиль.

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Российская певица Алла Пугачева может получить прощение, если принесет извинения за ранее высказанную критику по отношению к спецоперации на Украине. Об этом заявил член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьев «Очень бы хотелось, чтобы Пугачева извинилась за ранее сказанные ею негативные слова о специальной военной операции», — передает слова Соловьева «Говорит Москва». Он добавил, что принесенные извинения певицы могут быть восприняты обществом как покаяние. В таком случае певица может получить прощение, заключил Соловьев. Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в Москву. Целью прилета может стать посещение певицей церемонии прощания с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным. Пугачева вскоре после начала СВО переехала из России в Израиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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