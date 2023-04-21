Уральцы показали на выставке в Москве дрон-камикадзе с реактивным двигателем

21 апреля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Москве на ВДНХ прошла выставка беспилотников «Экипировка» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час. «Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться со скоростью 400 км/час. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов», — рассказали разработчики, передает РИА Новости. Сейчас аппарат проходит испытания, до конца года авторы проекта хотят представить дроны как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой. Представленный на выставке экземпляр может выдерживать до шести килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания BRT, делающая дульные тормоза для оружия, открывает производство в Донецке. Там будут делать дроны-камикадзе и FPV-дроны.

Уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час. «Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться со скоростью 400 км/час. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов», — рассказали разработчики, передает РИА Новости. Сейчас аппарат проходит испытания, до конца года авторы проекта хотят представить дроны как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой. Представленный на выставке экземпляр может выдерживать до шести килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания BRT, делающая дульные тормоза для оружия, открывает производство в Донецке. Там будут делать дроны-камикадзе и FPV-дроны.