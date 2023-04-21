Уральцы показали на выставке в Москве дрон-камикадзе с реактивным двигателем

Уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.
«Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться со скоростью 400 км/час. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов», — рассказали разработчики, передает РИА Новости.
Сейчас аппарат проходит испытания, до конца года авторы проекта хотят представить дроны как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой. Представленный на выставке экземпляр может выдерживать до шести килограммов.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания BRT, делающая дульные тормоза для оружия, открывает производство в Донецке. Там будут делать дроны-камикадзе и FPV-дроны.
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