Российские космонавты завершили выход в открытый космос. Фото

04 мая 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин провели работы по обслуживанию МКС Фото: Роскосмос Российские космонавты уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции (МКС) более семи часов. За время пребывания в космическом пространстве они совершили работы по обслуживанию станции, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут», — передает пресс-служба «Роскосмоса» в telegram-канале . Уточняется, что во время пребывания в космосе Прокофьев и Петелин подготовили к переносу модуля «Рассвет» на «Наука» шлюзовую камеру. Также космонавты проконтролировали перемещение камеры манипулятором ERA и ее дальнейшей пристыковкой с модулем «Наука». Кроме того, ими были подключены кабели между модулем и шлюзовой камерой. Ранее сообщалось, что Прокофьев и Петелин совершат выход в космос с 3 на 4 мая по программе полета российского сегмента. Об этом сообщает RT. За борт станции космонавты вышли в ночь с 3 на 4 мая для проведения обслуживающих работ МКС. Фото: пресс-служба «Роскосмоса» Фото: пресс-служба «Роскосмоса» Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Российские космонавты уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции (МКС) более семи часов. За время пребывания в космическом пространстве они совершили работы по обслуживанию станции, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут», — передает пресс-служба «Роскосмоса» в telegram-канале. Уточняется, что во время пребывания в космосе Прокофьев и Петелин подготовили к переносу модуля «Рассвет» на «Наука» шлюзовую камеру. Также космонавты проконтролировали перемещение камеры манипулятором ERA и ее дальнейшей пристыковкой с модулем «Наука». Кроме того, ими были подключены кабели между модулем и шлюзовой камерой. Ранее сообщалось, что Прокофьев и Петелин совершат выход в космос с 3 на 4 мая по программе полета российского сегмента. Об этом сообщает RT. За борт станции космонавты вышли в ночь с 3 на 4 мая для проведения обслуживающих работ МКС.