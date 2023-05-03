03 мая 2023

В Челябинской области ожидаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, иней, опавшие листья
Челябинским садоводам 5 и 6 мая придется спасать посевы от заморозков Фото:

В Челябинской области температура будет опускаться ниже нулевой отметки несколько дней подряд. Об этом предупредили 4 мая в региональном гидрометеоцентре.

«Ночью и утром 5 и 6 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса. Дневные температуры в эти же даты и до 7 мая будут аномально высокими — на 7 и более градусов выше среднесуточной нормы», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Аномальная жара установилась в Челябинске с начала недели. Столбики термометров будут подниматься до 26 градусов 5, 6 и 7 мая. Осадков при этом не ожидается, в регионе то и дело вспыхивают природные пожары. Лишь 9 мая на Южном Урале похолодает и пройдут ливни.

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В Челябинской области температура будет опускаться ниже нулевой отметки несколько дней подряд. Об этом предупредили 4 мая в региональном гидрометеоцентре. «Ночью и утром 5 и 6 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса. Дневные температуры в эти же даты и до 7 мая будут аномально высокими — на 7 и более градусов выше среднесуточной нормы», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Аномальная жара установилась в Челябинске с начала недели. Столбики термометров будут подниматься до 26 градусов 5, 6 и 7 мая. Осадков при этом не ожидается, в регионе то и дело вспыхивают природные пожары. Лишь 9 мая на Южном Урале похолодает и пройдут ливни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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