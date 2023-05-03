В Челябинской области ожидаются заморозки

Челябинским садоводам 5 и 6 мая придется спасать посевы от заморозков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области температура будет опускаться ниже нулевой отметки несколько дней подряд. Об этом предупредили 4 мая в региональном гидрометеоцентре.

«Ночью и утром 5 и 6 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса. Дневные температуры в эти же даты и до 7 мая будут аномально высокими — на 7 и более градусов выше среднесуточной нормы», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Аномальная жара установилась в Челябинске с начала недели. Столбики термометров будут подниматься до 26 градусов 5, 6 и 7 мая. Осадков при этом не ожидается, в регионе то и дело вспыхивают природные пожары. Лишь 9 мая на Южном Урале похолодает и пройдут ливни.