03 мая 2023

В Миассе локализовали пожар в Ильменском заповеднике

© Служба новостей «URA.RU»
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В заповеднике наблюдается тление внутри опаханного периметра Фото:
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Пожарные в ночь на 4 мая сумели локализовать под Миассом (Челябинская область) несколько очагов возгорания в Ильменском заповеднике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Очаги возгорания в районе Ильменского заповедника локализованы. Открытого горения на данный момент нет. Пожары за опашку не перешли, но наблюдается тление внутри опаханного периметра», — заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что на территории заповедника было несколько мест горения сухой растительности. Сотрудники МЧС всю ночь несли дежурство, чтобы не допустить дальнейшего возгорания и распространения огня.

По данным очевидцев, горел Ильменский хребет, возгорание началось 3 мая во второй половине дня. По словам местных жителей, подобные пожары в этой местности происходят регулярно.

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Пожарные в ночь на 4 мая сумели локализовать под Миассом (Челябинская область) несколько очагов возгорания в Ильменском заповеднике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Очаги возгорания в районе Ильменского заповедника локализованы. Открытого горения на данный момент нет. Пожары за опашку не перешли, но наблюдается тление внутри опаханного периметра», — заявили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе отметили, что на территории заповедника было несколько мест горения сухой растительности. Сотрудники МЧС всю ночь несли дежурство, чтобы не допустить дальнейшего возгорания и распространения огня. По данным очевидцев, горел Ильменский хребет, возгорание началось 3 мая во второй половине дня. По словам местных жителей, подобные пожары в этой местности происходят регулярно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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