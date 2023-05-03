В Миассе локализовали пожар в Ильменском заповеднике

В заповеднике наблюдается тление внутри опаханного периметра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Пожарные в ночь на 4 мая сумели локализовать под Миассом (Челябинская область) несколько очагов возгорания в Ильменском заповеднике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Очаги возгорания в районе Ильменского заповедника локализованы. Открытого горения на данный момент нет. Пожары за опашку не перешли, но наблюдается тление внутри опаханного периметра», — заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что на территории заповедника было несколько мест горения сухой растительности. Сотрудники МЧС всю ночь несли дежурство, чтобы не допустить дальнейшего возгорания и распространения огня.

По данным очевидцев, горел Ильменский хребет, возгорание началось 3 мая во второй половине дня. По словам местных жителей, подобные пожары в этой местности происходят регулярно.