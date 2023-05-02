02 мая 2023

В Челябинске на 9 мая пойдет дождь и похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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В праздничный день в Челябинске пойдет дождь Фото:

В Челябинске в предстоящие майские праздники сохранится жаркая погода, но к 9 мая похолодает и пойдет дождь. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Днем в субботу, 6 мая, в Челябинске будет + 25 градусов, прогнозируется облачная погода, но без осадков. Ночью температура не опустится ниже + 10 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

7 мая в Челябинской области воздух прогреется до + 26 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами до 12 м/с. С понедельника, 8 мая, погода начнет портиться. В ночь похолодает до + 9 градусов, а днем не потеплеет выше + 19 градусов, осадки не прогнозируются, хотя будет пасмурно.

В ночь на 9 мая похолодает до + 7 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов и пойдет небольшой дождь.

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В Челябинске в предстоящие майские праздники сохранится жаркая погода, но к 9 мая похолодает и пойдет дождь. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Днем в субботу, 6 мая, в Челябинске будет + 25 градусов, прогнозируется облачная погода, но без осадков. Ночью температура не опустится ниже + 10 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 7 мая в Челябинской области воздух прогреется до + 26 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами до 12 м/с. С понедельника, 8 мая, погода начнет портиться. В ночь похолодает до + 9 градусов, а днем не потеплеет выше + 19 градусов, осадки не прогнозируются, хотя будет пасмурно. В ночь на 9 мая похолодает до + 7 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов и пойдет небольшой дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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