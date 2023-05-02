В Челябинске на 9 мая пойдет дождь и похолодает

В праздничный день в Челябинске пойдет дождь Фото: Московец Илья © URA.RU

В Челябинске в предстоящие майские праздники сохранится жаркая погода, но к 9 мая похолодает и пойдет дождь. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Днем в субботу, 6 мая, в Челябинске будет + 25 градусов, прогнозируется облачная погода, но без осадков. Ночью температура не опустится ниже + 10 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

7 мая в Челябинской области воздух прогреется до + 26 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами до 12 м/с. С понедельника, 8 мая, погода начнет портиться. В ночь похолодает до + 9 градусов, а днем не потеплеет выше + 19 градусов, осадки не прогнозируются, хотя будет пасмурно.

В ночь на 9 мая похолодает до + 7 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов и пойдет небольшой дождь.