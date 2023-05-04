Ежегодно государство выплачивает деньги участникам ВОВ Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Государство оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Все решения о той или иной выплате подписывает лично президент РФ Владимир Путин. URA.RU приводит основную информацию о том, кто и сколько получит денег в День Победы, 9 мая.

Кому положены выплаты?

Предпраздничные выплаты полагаются основным категориям граждан которые лично застали Великую Отечественную войну. Обычно денежные средства поступают им автоматически, никаких заявлений отдельно подавать не нужно.

Выплаты положены инвалидам и участники Великой Отечественной войны . Также предпраздничные выплаты полагаются детям войны . Это граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

. Также предпраздничные выплаты полагаются . Это граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Денежная поддержка положена и бывшим узникам концлагерей. Также в список получателей входят жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

Кто получит выплаты к 9 Мая в 2023 году Инфографика: URA.RU

Сколько денег получат участники ВОВ?

В 2019 году вышел указ президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы», согласно которому сумма государственной поддержки участникам войны составляет 10 тысяч рублей. По этому указу в 2022 году денежные средства получили 20 320 человек. Выплата не индексируется, но в то же время есть возможность получить надбавки, в зависимости от проживания в том или ином регионе.

Какие существуют региональные надбавки?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 мая подписал постановление, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в преддверии Дня Победы. Он подчеркнул, что размер единовременной выплаты составит 20 тысяч рублей.

Кроме того, жителям ХМАО, попадающим под категорию участников ВОВ также выплатят дополнительную выплату. Например, по две тысячи рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявшие родителей — участников войны. Общая выплата также составит 20 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге выплаты в размере пяти тысяч рублей назначаются также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, а также супругам умерших инвалидов, получивших увечья в военный период.

В Тверской области в 2023 году выплаты для участников и инвалидов ВОВ увеличили до 25 тысяч рублей. О дополнительных выплатах обычно сообщают в апреле.

В Москве к 78-й годовщине Победы в ВОВ ветеранам и труженикам тыла выплатят от 10 до 25 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.