Тюменцы составили топ лучших мест для рыбалки. Фото

Лучшими местами для рыбалки в Тюмени стали озера в районе Нижней Тавды

04 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды Фото: Евгений Архипов © URA.RU Жители Тюмени, увлекающиеся рыбной ловлей, рассказали о самых лучших местах для рыбалки. Фотографиями уловов они поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Вот лед растаял и пришла пора открывать сезон жидкой воды. Рыбалка получилась на ура, удалось поймать с десяток трофейных карасей, сезон тихой воды открыт на отлично», — написал тюменец Сергей Ермолаев в соцсети. URA.RU рыбак рассказал, что карасей можно найти в озерах Богородское и Куртан (Курганская область). Также Сергей отметил, что эту рыбу нужно искать ближе к берегу. Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды, а именно в реках Иска и Лабута. Также тюменцы отметили озеро Ипкуль и Большое Тарманское. Популярным место для отдыха у тюменцев является озеро Андреевское. Рыбак Ярослав Шилов сообщил URA.RU, что в водоеме водятся окунь, карась, щука и другие рыбы. «Из хищных рыб — основная масса это окунь, так же есть щука, судак, ерш и ротан. Из белой рыбы — чебак, пескарь, елец, карась, карп. В свое время было зарыбление сазаном, не знаю прижился или нет», — рассказал Шилов. Улов на озере Большое Тарманское Фото: Дмитрий Картелев в соцсети«ВКонтакте» Улов на реке Лабута Фото: Алексей Андрюшкин в соцсети«ВКонтакте» Улов на озере Андреевском Фото: Ярослав Шилов в соцсети«ВКонтакте»

Жители Тюмени, увлекающиеся рыбной ловлей, рассказали о самых лучших местах для рыбалки. Фотографиями уловов они поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Вот лед растаял и пришла пора открывать сезон жидкой воды. Рыбалка получилась на ура, удалось поймать с десяток трофейных карасей, сезон тихой воды открыт на отлично», — написал тюменец Сергей Ермолаев в соцсети. URA.RU рыбак рассказал, что карасей можно найти в озерах Богородское и Куртан (Курганская область). Также Сергей отметил, что эту рыбу нужно искать ближе к берегу. Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды, а именно в реках Иска и Лабута. Также тюменцы отметили озеро Ипкуль и Большое Тарманское. Популярным место для отдыха у тюменцев является озеро Андреевское. Рыбак Ярослав Шилов сообщил URA.RU, что в водоеме водятся окунь, карась, щука и другие рыбы. «Из хищных рыб — основная масса это окунь, так же есть щука, судак, ерш и ротан. Из белой рыбы — чебак, пескарь, елец, карась, карп. В свое время было зарыбление сазаном, не знаю прижился или нет», — рассказал Шилов.