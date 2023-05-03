03 мая 2023

Тюменцы составили топ лучших мест для рыбалки. Фото

Лучшими местами для рыбалки в Тюмени стали озера в районе Нижней Тавды
© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето, природа
Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды Фото:

Жители Тюмени, увлекающиеся рыбной ловлей, рассказали о самых лучших местах для рыбалки. Фотографиями уловов они поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот лед растаял и пришла пора открывать сезон жидкой воды. Рыбалка получилась на ура, удалось поймать с десяток трофейных карасей, сезон тихой воды открыт на отлично», — написал тюменец Сергей Ермолаев в соцсети. URA.RU рыбак рассказал, что карасей можно найти в озерах Богородское и Куртан (Курганская область). Также Сергей отметил, что эту рыбу нужно искать ближе к берегу.

Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды, а именно в реках Иска и Лабута. Также тюменцы отметили озеро Ипкуль и Большое Тарманское.

Популярным место для отдыха у тюменцев является озеро Андреевское. Рыбак Ярослав Шилов сообщил URA.RU, что в водоеме водятся окунь, карась, щука и другие рыбы. «Из хищных рыб — основная масса это окунь, так же есть щука, судак, ерш и ротан. Из белой рыбы — чебак, пескарь, елец, карась, карп. В свое время было зарыбление сазаном, не знаю прижился или нет», — рассказал Шилов.

Улов на озере Большое Тарманское
Улов на озере Большое Тарманское
Фото:
Улов на реке Лабута
Улов на реке Лабута
Фото:
Улов на озере Андреевском
Улов на озере Андреевском
Фото:

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Жители Тюмени, увлекающиеся рыбной ловлей, рассказали о самых лучших местах для рыбалки. Фотографиями уловов они поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Вот лед растаял и пришла пора открывать сезон жидкой воды. Рыбалка получилась на ура, удалось поймать с десяток трофейных карасей, сезон тихой воды открыт на отлично», — написал тюменец Сергей Ермолаев в соцсети. URA.RU рыбак рассказал, что карасей можно найти в озерах Богородское и Куртан (Курганская область). Также Сергей отметил, что эту рыбу нужно искать ближе к берегу. Многие рыбаки поделились, что хороший улов замечен в районе Нижней Тавды, а именно в реках Иска и Лабута. Также тюменцы отметили озеро Ипкуль и Большое Тарманское. Популярным место для отдыха у тюменцев является озеро Андреевское. Рыбак Ярослав Шилов сообщил URA.RU, что в водоеме водятся окунь, карась, щука и другие рыбы. «Из хищных рыб — основная масса это окунь, так же есть щука, судак, ерш и ротан. Из белой рыбы — чебак, пескарь, елец, карась, карп. В свое время было зарыбление сазаном, не знаю прижился или нет», — рассказал Шилов.
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