Адмирал ВМС США восхитился российским подводным флотом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Подводный флот России удерживает лидирующее положение в мире, заявил Джеймс Фогго Фото:

Российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. С таким заявлением выступил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго.

«Технологии российских атомных подводных лодок являются потрясающими и по-прежнему удерживают Москву в числе ведущих держав на планете», — заявил Фогго в материале для американского журнала Newsweek. Он добавил, что главными представителями российского флота являются атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень» и модернизированные подлодки класса «Ясень-М». Американские эксперты называют вышеназванные подводные лодки «жемчужинами подводного флота» с самыми современными военными технологиями.

Ранее обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд назвал беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием, которое способно стереть США с лица Земли. Также «Посейдон» иначе называют «дроном Судного дня». Кроме того, в Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую подводную лодку «Можайск», которая войдет в состав Тихоокеанского флота, передает «Общественное телевидение России».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. С таким заявлением выступил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго. «Технологии российских атомных подводных лодок являются потрясающими и по-прежнему удерживают Москву в числе ведущих держав на планете», — заявил Фогго в материале для американского журнала Newsweek. Он добавил, что главными представителями российского флота являются атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень» и модернизированные подлодки класса «Ясень-М». Американские эксперты называют вышеназванные подводные лодки «жемчужинами подводного флота» с самыми современными военными технологиями. Ранее обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд назвал беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием, которое способно стереть США с лица Земли. Также «Посейдон» иначе называют «дроном Судного дня». Кроме того, в Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую подводную лодку «Можайск», которая войдет в состав Тихоокеанского флота, передает «Общественное телевидение России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...