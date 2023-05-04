Адмирал ВМС США восхитился российским подводным флотом

Подводный флот России удерживает лидирующее положение в мире, заявил Джеймс ФоггоФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. С таким заявлением выступил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго.
«Технологии российских атомных подводных лодок являются потрясающими и по-прежнему удерживают Москву в числе ведущих держав на планете», — заявил Фогго в материале для американского журнала Newsweek. Он добавил, что главными представителями российского флота являются атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень» и модернизированные подлодки класса «Ясень-М». Американские эксперты называют вышеназванные подводные лодки «жемчужинами подводного флота» с самыми современными военными технологиями.
Ранее обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд назвал беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием, которое способно стереть США с лица Земли. Также «Посейдон» иначе называют «дроном Судного дня». Кроме того, в Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую подводную лодку «Можайск», которая войдет в состав Тихоокеанского флота, передает «Общественное телевидение России».
Российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. С таким заявлением выступил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго. «Технологии российских атомных подводных лодок являются потрясающими и по-прежнему удерживают Москву в числе ведущих держав на планете», — заявил Фогго в материале для американского журнала Newsweek. Он добавил, что главными представителями российского флота являются атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень» и модернизированные подлодки класса «Ясень-М». Американские эксперты называют вышеназванные подводные лодки «жемчужинами подводного флота» с самыми современными военными технологиями. Ранее обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд назвал беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием, которое способно стереть США с лица Земли. Также «Посейдон» иначе называют «дроном Судного дня». Кроме того, в Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую подводную лодку «Можайск», которая войдет в состав Тихоокеанского флота, передает «Общественное телевидение России».