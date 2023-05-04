Зам Куйвашева взялся за проблемы мэра на выборах в Екатеринбурге

04 мая 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов заверил, что списки кандидатов до праймериз меняться не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова новые проблемы на выборах — растерянные кандидаты и чиновники-интриганы. Пришлось вмешиваться вице-губернатору Олегу Чемезову. Он собрал всех согласованных губернатором Куйвашевым одномандатников и глав районов. Первым было сказано начинать работу, а вторым — всячески поддерживать. Один из источников поделился, что из-за «войны списков» многие кандидаты — особенно неискушенные — до сих пор не активизировались, поскольку не понимают, что происходит. «Чемезов сказал: этот список — окончательный, меняться он не будет», — сообщил собеседник. А до префектов было доведено, что сопровождать они должны только тех, кто согласован. «Мы все — команда губернатора. Конфликтов [на праймериз „Единой России“ и основных выборах] быть не должно, за ситуацией внимательно следит администрация президента, поэтому любые подпольные интриги будем жестко пресекать», — передал месседж Чемезова другой участник собрания. По его словам, особенно это касается глав трех районов — Верх-Исетского (Андрей Морозов), Ленинского (Элена Беруашвили) и Орджоникидзевского (Роман Кравченко). У них якобы установлены отношения с кандидатами, не оказавшимися в итоговом списке. Так, команда Морозова якобы может поддержать в округе №4 главу думской фракции «Единой России» Иру Овчинникову (относят к команде миллиардера Виталия Кочеткова), Беруашвили — директора элитной гимназии Галину Панькову (ее продвигала «Ренова») в округе №5, а Кравченко — профсоюзного работника Светлану Даниленко (округ №16), помощника спикера думы Игоря Володина Евгения Суханова (№17) и депутата Тимофея Жукова (№19). Впрочем, фактурных подтверждений, что указанные топ-менеджеры действительно интригуют, пока нет. Список одобренных кандидатов-одномандатников выглядит так Инфографика: Александр Антипов / URA.RU Первоначальный вариант списка кандидатов-одномандатников еще с конца 2022-го формировал Орлов. В начале апреля Куйвашев его жестко отчитал при узком круге свидетелей. Основная претензия была в том, что мэр не учел интересы Кочеткова — владельца самой большой фракции в действующем созыве думы, — поэтому при реализации его сценария был возможен публичный скандал. Орлова Куйвашев отстранил от кампаний в округах и поручил подготовить новый список. Эту задачу он доверил своему политтехнологу Ринату Хазееву — союзнику Кочеткова. Но их предложения в итоге не прошли, и вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым утвердил список, почти не отличающийся от того, который сдавал Орлов. «Контрольного пакета» в нем нет ни у кого. Интересы Кочеткова представлены лишь тремя действующими депутатами — Володиным (округ №18), Виталием Чачиным (№5) и Владимиром Струговым (№20). Бизнесмен решил оспорить этот расклад. На праймериз ЕР он и его окружение ведут своих кандидатов как минимум в восьми округах. Интересно, что на встречу с Чемезовым и Орловым не пришли Володин, Алексей Вихарев и Владимир Крицкий. У каждого, говорят, своя причина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова новые проблемы на выборах — растерянные кандидаты и чиновники-интриганы. Пришлось вмешиваться вице-губернатору Олегу Чемезову. Он собрал всех согласованных губернатором Куйвашевым одномандатников и глав районов. Первым было сказано начинать работу, а вторым — всячески поддерживать. Один из источников поделился, что из-за «войны списков» многие кандидаты — особенно неискушенные — до сих пор не активизировались, поскольку не понимают, что происходит. «Чемезов сказал: этот список — окончательный, меняться он не будет», — сообщил собеседник. А до префектов было доведено, что сопровождать они должны только тех, кто согласован. «Мы все — команда губернатора. Конфликтов [на праймериз „Единой России“ и основных выборах] быть не должно, за ситуацией внимательно следит администрация президента, поэтому любые подпольные интриги будем жестко пресекать», — передал месседж Чемезова другой участник собрания. По его словам, особенно это касается глав трех районов — Верх-Исетского (Андрей Морозов), Ленинского (Элена Беруашвили) и Орджоникидзевского (Роман Кравченко). У них якобы установлены отношения с кандидатами, не оказавшимися в итоговом списке. Так, команда Морозова якобы может поддержать в округе №4 главу думской фракции «Единой России» Иру Овчинникову (относят к команде миллиардера Виталия Кочеткова), Беруашвили — директора элитной гимназии Галину Панькову (ее продвигала «Ренова») в округе №5, а Кравченко — профсоюзного работника Светлану Даниленко (округ №16), помощника спикера думы Игоря Володина Евгения Суханова (№17) и депутата Тимофея Жукова (№19). Впрочем, фактурных подтверждений, что указанные топ-менеджеры действительно интригуют, пока нет. Первоначальный вариант списка кандидатов-одномандатников еще с конца 2022-го формировал Орлов. В начале апреля Куйвашев его жестко отчитал при узком круге свидетелей. Основная претензия была в том, что мэр не учел интересы Кочеткова — владельца самой большой фракции в действующем созыве думы, — поэтому при реализации его сценария был возможен публичный скандал. Орлова Куйвашев отстранил от кампаний в округах и поручил подготовить новый список. Эту задачу он доверил своему политтехнологу Ринату Хазееву — союзнику Кочеткова. Но их предложения в итоге не прошли, и вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым утвердил список, почти не отличающийся от того, который сдавал Орлов. «Контрольного пакета» в нем нет ни у кого. Интересы Кочеткова представлены лишь тремя действующими депутатами — Володиным (округ №18), Виталием Чачиным (№5) и Владимиром Струговым (№20). Бизнесмен решил оспорить этот расклад. На праймериз ЕР он и его окружение ведут своих кандидатов как минимум в восьми округах. Интересно, что на встречу с Чемезовым и Орловым не пришли Володин, Алексей Вихарев и Владимир Крицкий. У каждого, говорят, своя причина.