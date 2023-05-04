Военный аналитик назвал способ защитить стратегические объекты РФ от беспилотников

Военный аналитик Прохватилов предложил выставлять дежурных с винтовкой для защиты от БПЛА

05 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Нефтяные объекты требуют дополнительной защиты от БПЛА, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегически важные объекты могли бы дополнительно защитить от атак украинских беспилотников, выставив вооруженных дежурных, которые бы следили за безопасностью и могли самостоятельно сбить БПЛА. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Полностью защитить все стратегические объекты от возможных атак противника невозможно. Таких беспилотников можно построить очень много. Закидать приграничные с Украиной области России подобной гадостью не представляет труда. Владельцам нефтяных объектов, которые подвергаются атакам, нужно выделить средства на дежурных, вооруженных винтовками или двустволками. А государство или волонтеры обеспечат средствами радиоэлектронной борьбы. Сбить беспилотник можно, он же медленно летит», — сказал Владимир Прохватилов. Он отметил, что подобную методику использовали во время Великой Отечественной войны. «На ленинградских домах дежурили добровольцы, дружинники. Они смотрели, куда летят самолеты, тушили зажигательны бомбы, которые сбрасывались. Прожекторы в небо светили, чтобы высветить бомбардировщики. Сейчас стоит вспомнить весь инструментарий, который использовался во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул эксперт. По его словам, в мире есть и другие методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. «Самый лучший способ — это радиоэлектронная борьба. Она очень эффективно работает. Американцы развивают лазерное сбитие беспилотников. Это тоже работает. Китайцы считают эффективным применение пучкового оружия. Это специфическое излучение. Наконец, простые ружья, двустволки, зенитки могут помочь», — сообщил военный аналитик. В ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российский глава Владимир Путин не пострадал. Власти Украины отрицают свою причастность к атаке. Военный аналитик Борис Джерелиевский отметил, что Киев начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегически важные объекты могли бы дополнительно защитить от атак украинских беспилотников, выставив вооруженных дежурных, которые бы следили за безопасностью и могли самостоятельно сбить БПЛА. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Полностью защитить все стратегические объекты от возможных атак противника невозможно. Таких беспилотников можно построить очень много. Закидать приграничные с Украиной области России подобной гадостью не представляет труда. Владельцам нефтяных объектов, которые подвергаются атакам, нужно выделить средства на дежурных, вооруженных винтовками или двустволками. А государство или волонтеры обеспечат средствами радиоэлектронной борьбы. Сбить беспилотник можно, он же медленно летит», — сказал Владимир Прохватилов. Он отметил, что подобную методику использовали во время Великой Отечественной войны. «На ленинградских домах дежурили добровольцы, дружинники. Они смотрели, куда летят самолеты, тушили зажигательны бомбы, которые сбрасывались. Прожекторы в небо светили, чтобы высветить бомбардировщики. Сейчас стоит вспомнить весь инструментарий, который использовался во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул эксперт. По его словам, в мире есть и другие методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. «Самый лучший способ — это радиоэлектронная борьба. Она очень эффективно работает. Американцы развивают лазерное сбитие беспилотников. Это тоже работает. Китайцы считают эффективным применение пучкового оружия. Это специфическое излучение. Наконец, простые ружья, двустволки, зенитки могут помочь», — сообщил военный аналитик. В ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российский глава Владимир Путин не пострадал. Власти Украины отрицают свою причастность к атаке. Военный аналитик Борис Джерелиевский отметил, что Киев начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных.