Губернатору Шумкову презентовали новую разработку на курганском заводе. Фото

05 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Завод «Регион-45» представили губернатору Шумкову новый автогудронатор ГЕФЕST 2.0 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая. Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода. На предприятии «Регион-45» представили новый автогудронатор ГЕФЕST 2.0 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Регион-45» побывали губернатор Курганской области Вадим Шумков, его зам Владимир Архипов и директор депэкономразвития Владимир Ковалев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая. Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода.