04 мая 2023

Губернатору Шумкову презентовали новую разработку на курганском заводе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион 45. Курган
Завод «Регион-45» представили губернатору Шумкову новый автогудронатор ГЕФЕST 2.0 Фото:

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая.

Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода.

Завод Регион 45. Курган
На предприятии «Регион-45» представили новый автогудронатор ГЕФЕST 2.0
Фото:
Завод Регион 45. Курган
На заводе «Регион-45» побывали губернатор Курганской области Вадим Шумков, его зам Владимир Архипов и директор депэкономразвития Владимир Ковалев
Фото:

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Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая. Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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