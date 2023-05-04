Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая.
Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода.
На предприятии «Регион-45» представили новый автогудронатор ГЕФЕST 2.0
Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили новую разработку завода дорожной техники «Регион-45» — автогудронатор ГЕФЕST 2.0. Спецтехнику главе региона презентовал директор предприятия Сергей Лютиков. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Шумкову представили новинку — автогудронатор с системой косвенного подогрева битумной эмульсии ГЕФЕST 2.0. Это аналог итальянского автогудронатора Massenza, который на 96% из отечественных компонентов. Спецмашиной можно управлять удаленно с помощью планшета», — передает корреспондент URA.RU. Данная машина будет представлена на выставке СТТ Expo 2023 в Москве в конце мая. Ранее URA.RU писало, что главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. На предприятии «Регион-45» открыли новый окрасочно-сушильный комплекс. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков, который осмотрел цех и технику завода.