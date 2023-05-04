Марочко раскрыл, когда начнется наступление ВСУ с использованием танков и бронемашин

Подполковник Марочко: на Украине закончилась распутица, которая мешала наступлению ВСУ

05 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Окончание распутицы позволит ВСУ использовать тяжелую технику, напомнил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения Россией спецоперации на Украине установилась высокая плюсовая температура, что способствует окончанию распутицы (период, когда грунтовые дороги из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми) и контрнаступлению ВСУ с использованием тяжелой техники. Начаться оно может в ближайшие дни, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Сегодня, завтра (5 мая) уже будут те условия, когда противник может использовать ряд техники для передвижения. Поскольку у нас именно сегодня плюсовая температура до +22 градусов, плюс ветер. Это как раз и способствует очень быстрому осушению почвы. У нас своеобразный климат. Очень много степных зон, где буквально за считанные часы почва очень быстро подсыхает», — объяснил Андрей Марочко. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, в Луганской народной республике (ЛНР) распутица должна закончиться к 9 мая. «Если мы говорим о сроках и таких погодных условиях, то в зоне ответственности Луганской народной республики к 9 мая, я думаю, уже будет везде сухо. Даже болотистая местность на некоторых участках может подсохнуть», — добавил Марочко. Ранее лейтенант украинской бригады заявил, что контрнаступления ВСУ не будет, пока не придут благоприятные погодные условия. Весенняя распутица, грязь являются сложным препятствием, так как оружие у солдат заклинивает и не может двигаться техника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне проведения Россией спецоперации на Украине установилась высокая плюсовая температура, что способствует окончанию распутицы (период, когда грунтовые дороги из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми) и контрнаступлению ВСУ с использованием тяжелой техники. Начаться оно может в ближайшие дни, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Сегодня, завтра (5 мая) уже будут те условия, когда противник может использовать ряд техники для передвижения. Поскольку у нас именно сегодня плюсовая температура до +22 градусов, плюс ветер. Это как раз и способствует очень быстрому осушению почвы. У нас своеобразный климат. Очень много степных зон, где буквально за считанные часы почва очень быстро подсыхает», — объяснил Андрей Марочко. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, в Луганской народной республике (ЛНР) распутица должна закончиться к 9 мая. «Если мы говорим о сроках и таких погодных условиях, то в зоне ответственности Луганской народной республики к 9 мая, я думаю, уже будет везде сухо. Даже болотистая местность на некоторых участках может подсохнуть», — добавил Марочко. Ранее лейтенант украинской бригады заявил, что контрнаступления ВСУ не будет, пока не придут благоприятные погодные условия. Весенняя распутица, грязь являются сложным препятствием, так как оружие у солдат заклинивает и не может двигаться техника.