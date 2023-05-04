Российский контрразведчик назвал основные направления, где ВСУ могут нанести удар

Контрразведчик с позывным «Константиныч»: Донецк станет одним из основных направлений удара ВСУ

04 мая 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Направление Кременная-Сватово станет одним из основных направлений удара ВСУ, заявил контрразведчик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основными направлениями, на которых может быть нанесен удар со стороны ВСУ, станут Кременная-Сватово, Северско-Соледарско-Артемовская агломерация, а также Донецк. Об этом URA.RU рассказал контрразведчик, подполковник запаса с позывным «Константиныч». «Основные направления, где могут наноситься удары со стороны ВСУ, это Кременная-Сватово, Северско-Соледарско-Артемовская агломерация и, как не прискорбно, это сам Донецк. Здесь тоже может быть нанесен удар», — заявил контрразведчик. Также он добавил, что сомневается в том, что украинская армия будет наносить удар по Бахмуту (Артемовску). С высокой долей вероятности наступательные действия будут направлены по флангам города, где располагаются силы ВДВ, которые выполняют задачу прикрытия бойцов ЧВК «Вагнер». По мнению контрразведчика, украинское контрнаступление началось уже сейчас. Об этом говорит усиление украинских атакующих действий в районе Орехово в Гуляйпольском районе и увеличение артобстрелов позиций российских позиций. Среди прочего под Северском сформирована группировка, насчитывающая 80 тысяч человек. Шансы на продвижение вперед для ВСУ появятся только в случае закрепления на каком-либо плацдарме и дальнейшим нанесением удара группировкой численностью в 60-80 тысяч человек, но это маловероятно, так как российская разведка работает на должном уровне, заключил контрразведчик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными направлениями, на которых может быть нанесен удар со стороны ВСУ, станут Кременная-Сватово, Северско-Соледарско-Артемовская агломерация, а также Донецк. Об этом URA.RU рассказал контрразведчик, подполковник запаса с позывным «Константиныч». «Основные направления, где могут наноситься удары со стороны ВСУ, это Кременная-Сватово, Северско-Соледарско-Артемовская агломерация и, как не прискорбно, это сам Донецк. Здесь тоже может быть нанесен удар», — заявил контрразведчик. Также он добавил, что сомневается в том, что украинская армия будет наносить удар по Бахмуту (Артемовску). С высокой долей вероятности наступательные действия будут направлены по флангам города, где располагаются силы ВДВ, которые выполняют задачу прикрытия бойцов ЧВК «Вагнер». По мнению контрразведчика, украинское контрнаступление началось уже сейчас. Об этом говорит усиление украинских атакующих действий в районе Орехово в Гуляйпольском районе и увеличение артобстрелов позиций российских позиций. Среди прочего под Северском сформирована группировка, насчитывающая 80 тысяч человек. Шансы на продвижение вперед для ВСУ появятся только в случае закрепления на каком-либо плацдарме и дальнейшим нанесением удара группировкой численностью в 60-80 тысяч человек, но это маловероятно, так как российская разведка работает на должном уровне, заключил контрразведчик.