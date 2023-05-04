04 мая 2023

Губернатор Моор приехал в тюменское сгоревшее село Успенка. Видео

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Пожар в Успенке. Тюмень
Губернатор Тюменской области приехал на место пожара в село Фото:

В село Успенка (Тюменской области) на место пожара приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Губернатор Морр приехал в село Успенка. Вместе с начальником главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майором внутренней службы Артуром Хачатряном и главой Тюменского района Светланой Ивановой они обсудили меры по тушению пожара и эвакуации людей», — рассказали в пресс-службе.

По их словам, сейчас к ликвидации пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных осложняется из-за сильного порыва ветра.

Ранее писали, что 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменского района). После этого началась эвакуация местных жителей. Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек.

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В село Успенка (Тюменской области) на место пожара приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Губернатор Морр приехал в село Успенка. Вместе с начальником главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майором внутренней службы Артуром Хачатряном и главой Тюменского района Светланой Ивановой они обсудили меры по тушению пожара и эвакуации людей», — рассказали в пресс-службе. По их словам, сейчас к ликвидации пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных осложняется из-за сильного порыва ветра. Ранее писали, что 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменского района). После этого началась эвакуация местных жителей. Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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