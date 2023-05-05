Мужчина выехал из Тюменской области на поезде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут 55-летнего Николая Чепалова, который выехал со станции Демьянка в Тюменской области. О поисках волонтеры рассказали в соцсетях.

«Пропал Николай Чепалов, 55 лет (1968 г. р.). Выехал от станции Демьянка (Тюменская область) в город Новый Уренгой (ЯНАО) железнодорожным транспортом. С 30 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ЯНАО» в соцсети «ВКонтакте».

У мужчины карие глаза, черные волосы с проседью, среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.