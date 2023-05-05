Волонтеры в ЯНАО ищут мужчину, который выехал из Тюменской области на поезде и пропал. Фото

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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, ржд, пассажиры поезда
Мужчина выехал из Тюменской области на поезде Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут 55-летнего Николая Чепалова, который выехал со станции Демьянка в Тюменской области. О поисках волонтеры рассказали в соцсетях.

«Пропал Николай Чепалов, 55 лет (1968 г. р.). Выехал от станции Демьянка (Тюменская область) в город Новый Уренгой (ЯНАО) железнодорожным транспортом. С 30 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ЯНАО» в соцсети «ВКонтакте».

У мужчины карие глаза, черные волосы с проседью, среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.

Мужчина пропал 30 апреля
Мужчина пропал 30 апреля

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут 55-летнего Николая Чепалова, который выехал со станции Демьянка в Тюменской области. О поисках волонтеры рассказали в соцсетях. «Пропал Николай Чепалов, 55 лет (1968 г. р.). Выехал от станции Демьянка (Тюменская область) в город Новый Уренгой (ЯНАО) железнодорожным транспортом. С 30 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ЯНАО» в соцсети «ВКонтакте». У мужчины карие глаза, черные волосы с проседью, среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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