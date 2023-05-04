«Ведомости» подсчитали политиков-добровольцев, вернувшихся из зоны СВО «Ведомости»: почти половина политиков-добровольцев вернулись домой из зоны СВО 05 мая 2023 в 03:56 Размер текста - 17 + В СВО участвовали 14 депутатов Госдумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти половина чиновников и депутатов из России, которые участвовали в спецоперации на Украине, вернулась домой. Некоторые из них — временно, сообщают журналисты. Большая часть политиков отправлялась в зону СВО добровольцами, двое были мобилизованы, передают «Ведомости». Издание уточняет, что 19 из 42 депутатов и чиновников разных уровней, которые публично заявляли об участии в военной операции, вернулись домой. Среди вернувшихся представителей власти названы депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев, заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, представитель Хакасии в Госдуме Сергей Сокол. В спецоперации приняли участие 14 депутатов нижней палаты парламента. Ранее депутат Госдумы и участник спецоперации Виталий Милонов заявил, что боевыми действиями Украина старается завоевать статус противника России, чтобы западные страны постоянно содержали страну. Спецоперация РФ на территории соседнего государства началась 24 февраля 2022 года. Почти половина чиновников и депутатов из России, которые участвовали в спецоперации на Украине, вернулась домой. Некоторые из них — временно, сообщают журналисты. Большая часть политиков отправлялась в зону СВО добровольцами, двое были мобилизованы, передают «Ведомости». Издание уточняет, что 19 из 42 депутатов и чиновников разных уровней, которые публично заявляли об участии в военной операции, вернулись домой. Среди вернувшихся представителей власти названы депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев, заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, представитель Хакасии в Госдуме Сергей Сокол. В спецоперации приняли участие 14 депутатов нижней палаты парламента. Ранее депутат Госдумы и участник спецоперации Виталий Милонов заявил, что боевыми действиями Украина старается завоевать статус противника России, чтобы западные страны постоянно содержали страну. Спецоперация РФ на территории соседнего государства началась 24 февраля 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям