Вернувшийся из зоны СВО депутат Милонов объяснил, за что воюет Украина

Депутат Госдумы Милонов указал на желание Украины быть противником России ради западных денег

19 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов вернулся из зоны спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевыми действиями Украина старается завоевать статус противника России, чтобы западные страны постоянно содержали страну. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, участник спецоперации Виталий Милонов. «Их идея, причем далекая от гуманной и праведной, они чувствуют ее поддержку со стороны всего мира. По большому счету, украинская армия сейчас воюет не за свою украинскую самостийность. Она воюет исходя из тех обещаний, которые ей дают условные западные страны, что Украину возьмут в этот мир. Они воюют сейчас ради того, чтобы окунуться в этот рог изобилия, благоденствия и более ничего не делать. Они не воюют для того, чтобы работать дальше, а чтобы завоевать статус противников России, которых надо содержать», — сказал Виталий Милонов. При этом, как отметил вернувшийся из зоны СВО депутат Госдумы, вооруженные силы Украины нельзя недооценивать. «То, чего мы долго стеснялись, там процветает. Патриотическое воспитание с детских садов. Многие военнослужащие Украины идейно подкованы. Нельзя считать, что военнослужащие Украины — это тупые бараны. Это серьезный противник, которому надо давать серьезный отпор», — заключил парламентарий. Депутат Госдумы Виталий Милонов решил стать добровольцем в сентябре 2022 года. Он заявил об этом после объявления частичной мобилизации в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевыми действиями Украина старается завоевать статус противника России, чтобы западные страны постоянно содержали страну. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, участник спецоперации Виталий Милонов. «Их идея, причем далекая от гуманной и праведной, они чувствуют ее поддержку со стороны всего мира. По большому счету, украинская армия сейчас воюет не за свою украинскую самостийность. Она воюет исходя из тех обещаний, которые ей дают условные западные страны, что Украину возьмут в этот мир. Они воюют сейчас ради того, чтобы окунуться в этот рог изобилия, благоденствия и более ничего не делать. Они не воюют для того, чтобы работать дальше, а чтобы завоевать статус противников России, которых надо содержать», — сказал Виталий Милонов. При этом, как отметил вернувшийся из зоны СВО депутат Госдумы, вооруженные силы Украины нельзя недооценивать. «То, чего мы долго стеснялись, там процветает. Патриотическое воспитание с детских садов. Многие военнослужащие Украины идейно подкованы. Нельзя считать, что военнослужащие Украины — это тупые бараны. Это серьезный противник, которому надо давать серьезный отпор», — заключил парламентарий. Депутат Госдумы Виталий Милонов решил стать добровольцем в сентябре 2022 года. Он заявил об этом после объявления частичной мобилизации в России.