В Китае предупредили США об опасности российского «поезда смерти»

Sohu: российский комплекс «Баргузин» способен атаковать США в радиусе 1000 километров

Железнодорожный ракетный комплекс РФ «Баргузин» способен атаковать силы США в радиусе 1000 км Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия имеет в наличии боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин». В Вашингтоне его называют «поезд смерти» и он способен наносить разрушения в радиусе 1,5 тысячи километров, ударяя также и по американским военным силам. Об этом пишет китайское интернет-издание Sohu.

«Ракетный комплекс „Баргузин“ представляет собой настоящий сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России. Он способен атаковать авианосцы и наземные цели ВМС США в радиусе 500 или даже 1000 километров, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу», — пишет автор материала.

Он подчеркивает, что один такой поезд может быть оснащен несколькими видами ракетного вооружения, как межконтинентальными, так и гиперзвуковыми и даже сверхзвуковыми ракетами. По словам автора китайского издания, России, чтобы победить в конфликте на Украине и не дать США окончательно вмешаться, нужно использовать все свои силы, в том числе и ядерные.

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго ранее восхищался российским подводным флотом. Он подчеркнул, что флот является в настоящий момент лучшим в мире и еще долго способен удерживать лидерство. Основной акцент он сделал на атомные подводные лодки. В свою очередь, в США не верят, что Россия применит свой ядерный арсенал, пишет RT.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада активно вмешиваются в конфликт, помогая Киеву с вооружением.