Рогов: Киев добивается подтопления Запорожской области

Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления. Об этом заявил член областной администрации региона Владимир Рогов.
«Они используют эту ситуацию [затопление части Запорожья] как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской атомной электростанции», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища. В то же время член областной администрации уверен, что уровень воды удастся стабилизировать.
Рогов также говорил о том, что ВСУ собрали свои силы для наступления в Запорожской области. Они стягивают туда военную технику и силы. Одним из возможных направлений атаки, по мнению Рогова, является город Токмак, пишет MK.RU. Сейчас украинские солдаты делают акцент на разведку. После неудачной разведки, они отступили с ореховского направления, передает телеканал 360.
Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления. Об этом заявил член областной администрации региона Владимир Рогов. «Они используют эту ситуацию [затопление части Запорожья] как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской атомной электростанции», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища. В то же время член областной администрации уверен, что уровень воды удастся стабилизировать. Рогов также говорил о том, что ВСУ собрали свои силы для наступления в Запорожской области. Они стягивают туда военную технику и силы. Одним из возможных направлений атаки, по мнению Рогова, является город Токмак, пишет MK.RU. Сейчас украинские солдаты делают акцент на разведку. После неудачной разведки, они отступили с ореховского направления, передает телеканал 360.