Рогов: ВСУ собрали силы для наступления в Запорожской области

04 мая 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Украина собрала силы для наступления в Запорожье, заявил Владимир Рогов. Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска собрали достаточно сил, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области. Об этом заявил член областной администрации Запорожья Владимир Рогов. «Противник [Киев] скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — уточнил Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, основной акцент Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на разведку и только затем начнут полномасштабное наступление. Ранее Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимали попытку провести разведку в Запорожье, именно — на ореховском направлении. ВСУ потерпели неудачу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прдупреждал, что Украина начала наступление.

Украинские войска собрали достаточно сил, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области. Об этом заявил член областной администрации Запорожья Владимир Рогов. «Противник [Киев] скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — уточнил Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, основной акцент Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на разведку и только затем начнут полномасштабное наступление. Ранее Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимали попытку провести разведку в Запорожье, именно — на ореховском направлении. ВСУ потерпели неудачу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прдупреждал, что Украина начала наступление.