Украинские войска собрали достаточно сил, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области. Об этом заявил член областной администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Противник [Киев] скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — уточнил Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, основной акцент Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на разведку и только затем начнут полномасштабное наступление.
Ранее Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимали попытку провести разведку в Запорожье, именно — на ореховском направлении. ВСУ потерпели неудачу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прдупреждал, что Украина начала наступление.
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