Рогов: ВСУ собрали силы для наступления в Запорожской области

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Украина собрала силы для наступления в Запорожье, заявил Владимир Рогов. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска собрали достаточно сил, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области. Об этом заявил член областной администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Противник [Киев] скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — уточнил Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, основной акцент Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на разведку и только затем начнут полномасштабное наступление.

Ранее Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимали попытку провести разведку в Запорожье, именно — на ореховском направлении. ВСУ потерпели неудачу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прдупреждал, что Украина начала наступление.

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Украинские войска собрали достаточно сил, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области. Об этом заявил член областной администрации Запорожья Владимир Рогов. «Противник [Киев] скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — уточнил Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, основной акцент Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на разведку и только затем начнут полномасштабное наступление. Ранее Рогов говорил, что украинские солдаты предпринимали попытку провести разведку в Запорожье, именно — на ореховском направлении. ВСУ потерпели неудачу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прдупреждал, что Украина начала наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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