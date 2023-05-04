04 мая 2023

Масштабный пожар подбирается к свердловскому городу. Видео

Пожар в лесу под Асбестом начинает подходить к городу
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные поджары охватили территорию под Асбестом еще вчера Фото:
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Пожары в Свердловской области

Огонь, который бушует в лесах под Асбестом (Свердловская область), медленно подходит к городу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Огонь наступает на город, пока пожарным удается сдерживать его», — рассказал корреспондент. На месте работает техника.

Ранее стало известно, что под Асбестом перекрыли дорогу из-за полыхающего кладбища и леса. Пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд вчера днем.

Пока пожар бушует недалеко от города, но медленно к нему подступает
Пока пожар бушует недалеко от города, но медленно к нему подступает

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Огонь, который бушует в лесах под Асбестом (Свердловская область), медленно подходит к городу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Огонь наступает на город, пока пожарным удается сдерживать его», — рассказал корреспондент. На месте работает техника. Ранее стало известно, что под Асбестом перекрыли дорогу из-за полыхающего кладбища и леса. Пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд вчера днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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