Сильные поджары охватили территорию под Асбестом еще вчера
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Огонь, который бушует в лесах под Асбестом (Свердловская область), медленно подходит к городу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Огонь наступает на город, пока пожарным удается сдерживать его», — рассказал корреспондент. На месте работает техника.
Ранее стало известно, что под Асбестом перекрыли дорогу из-за полыхающего кладбища и леса. Пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд вчера днем.
Пока пожар бушует недалеко от города, но медленно к нему подступает
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!