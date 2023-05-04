04 мая 2023

Из-за пожара в курганской многоэтажке спасатели эвакуировали десятки человек

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
Курганские спасатели достали ребенка из пожара Фото:
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В Кургане сотрудники регионального управления МЧС спасли десятки жильцов многоэтажного дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«С помощью масок спасаемого им удалось вывести из горящего подъезда семь человек, из которых один ребенок. Всего было эвакуировано 27 человек, среди них — четверо детей», — указано в посте курганского управления МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу: улица Бурова-Петрова, 95. Как отмечают представители ведомства, обнаружена горящая лестничная клетка на одном из этажей дома. «Клубы дыма мгновенно распространились по всему подъезду дома, преградив пути к эвакуации», — рассказали сотрудники ведомства.

Пожар был локализован спустя почти пять минут, а через десять минут — ликвидировано открытое возгорание. Как указано в посте управления МЧС, в тушении пожара были задействованы больше 30 человек личного состава и почти десять единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области едва не сгорел проблемный дом детей-сирот. Причина была в вещах, которые загорелись в захламленном подъезде.

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В Кургане сотрудники регионального управления МЧС спасли десятки жильцов многоэтажного дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «С помощью масок спасаемого им удалось вывести из горящего подъезда семь человек, из которых один ребенок. Всего было эвакуировано 27 человек, среди них — четверо детей», — указано в посте курганского управления МЧС. Сообщается, что возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу: улица Бурова-Петрова, 95. Как отмечают представители ведомства, обнаружена горящая лестничная клетка на одном из этажей дома. «Клубы дыма мгновенно распространились по всему подъезду дома, преградив пути к эвакуации», — рассказали сотрудники ведомства. Пожар был локализован спустя почти пять минут, а через десять минут — ликвидировано открытое возгорание. Как указано в посте управления МЧС, в тушении пожара были задействованы больше 30 человек личного состава и почти десять единиц техники. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области едва не сгорел проблемный дом детей-сирот. Причина была в вещах, которые загорелись в захламленном подъезде. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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