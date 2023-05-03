Жители Лебяжья просят решить проблему с захламленными домами сирот Фото: Анна Майорова © URA.RU

В многоквартирном доме для детей-сирот в Лебяжье Курганской области загорелись вещи в захламленном подъезде. Пожар удалось предотвратить своими силами временно проживающей в доме женщине. Об этом рассказала жительница Лебяжья Жанна Полтенко в соцсети «ВКонтакте». Она обратилась с призывом к местным властям решить проблемы дома детей-сирот.

«Кто несет ответственность за многоквартирный дом по ул. Советская 23а и его состояние, в котором должны проживать сироты? Подъезды захламлены какой-то разбитой мебелью, мусором. 1 мая около 21-го часа в подъезде № 3 загорелся матрац. В это время возвращалась с работы временно проживающая в этом доме, обнаружила возгорание и своими силами вытащила на крыльцо горящий матрас. К счастью, все обошлось, если не считать сильное задымление подъезда», — написала Жанна Полтенко в группе «Подслушано Лебяжье» в соцсети «ВКонтакте».

Автор добавила, что в этом доме около двух лет не откачивали септик. Это привело к тому, что нечистоты сливаются в подвал дома. Жители соседних домов не могут открывать окна из-за сильного зловония, опасаются антисанитарии. В комментариях жители Лебяжья пишут, что много проблем и в другом доме сирот по ул. Кирова, и просят решить проблему невостребованных сиротами квартир.

В администрации Лебяжьевского округа ответили, что жилые помещения переданы в поднаем детям-сиротам по договорам специализированного найма. Все наниматели — совершеннолетние дееспособные граждане. Они обязаны содержать жилье в удовлетворительном состоянии, оплачивать текущий ремонт, коммунальные услуги, и несут полную ответственность за санитарное и противопожарное состояние жилья. В доме по ул. Кирова был заменен замок на двери подъезда, чтобы не проникали посторонние. Жильцам выдали ключи под роспись. Несколько раз уборку подъездов и территории дома проводили сотрудники МКУ «Центральный территориальный отдел». По вопросу взлома и проникновения в жилые помещения заведено уголовное дело.

В многоквартирном доме детей-сирот в Лебяжье произошло возгорание в захламленном подъезде фото: группа «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте»

Пожар предотвратила временно проживающая в доме детей-сирот женщина фото: группа «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте»

Жители Лебяжья жалуются, что дом для детей-сирот захламлен, а септик не откачивают два года фото: группа «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте»