В Кургане во время встречи «Поезда Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана исполнили песню «Встанем» певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший 5 мая на мероприятии.
«Во время встречи поезда для собравшихся прошел концерт. Во время него была исполнена песня певца Shaman „Встанем“», — передал корреспондент. Он добавил, что во время исполнения песни зрители встали, в том числе и ветераны РЖД.
«Поезд Победы» прибыл в Курган 5 мая. Дальше Кургана он не поедет из-за пожароопасной ситуации. Ранее стало известно, что Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге.
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