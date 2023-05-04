04 мая 2023

В Кургане к приезду ретропоезда Победы исполнили песню певца Shaman. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эшелон победы. Курган
Ретропоезд прибыл в Курган 5 мая Фото:

В Кургане во время встречи «Поезда Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана исполнили песню «Встанем» певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший 5 мая на мероприятии.

«Во время встречи поезда для собравшихся прошел концерт. Во время него была исполнена песня певца Shaman „Встанем“», — передал корреспондент. Он добавил, что во время исполнения песни зрители встали, в том числе и ветераны РЖД.

«Поезд Победы» прибыл в Курган 5 мая. Дальше Кургана он не поедет из-за пожароопасной ситуации. Ранее стало известно, что Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге.

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В Кургане во время встречи «Поезда Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана исполнили песню «Встанем» певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший 5 мая на мероприятии. «Во время встречи поезда для собравшихся прошел концерт. Во время него была исполнена песня певца Shaman „Встанем“», — передал корреспондент. Он добавил, что во время исполнения песни зрители встали, в том числе и ветераны РЖД. «Поезд Победы» прибыл в Курган 5 мая. Дальше Кургана он не поедет из-за пожароопасной ситуации. Ранее стало известно, что Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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