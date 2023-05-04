В Кургане к приезду ретропоезда Победы исполнили песню певца Shaman. Видео

05 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Ретропоезд прибыл в Курган 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане во время встречи «Поезда Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана исполнили песню «Встанем» певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший 5 мая на мероприятии. «Во время встречи поезда для собравшихся прошел концерт. Во время него была исполнена песня певца Shaman „Встанем“», — передал корреспондент. Он добавил, что во время исполнения песни зрители встали, в том числе и ветераны РЖД. «Поезд Победы» прибыл в Курган 5 мая. Дальше Кургана он не поедет из-за пожароопасной ситуации. Ранее стало известно, что Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге.

В Кургане во время встречи «Поезда Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана исполнили песню «Встанем» певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший 5 мая на мероприятии. «Во время встречи поезда для собравшихся прошел концерт. Во время него была исполнена песня певца Shaman „Встанем“», — передал корреспондент. Он добавил, что во время исполнения песни зрители встали, в том числе и ветераны РЖД. «Поезд Победы» прибыл в Курган 5 мая. Дальше Кургана он не поедет из-за пожароопасной ситуации. Ранее стало известно, что Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге.