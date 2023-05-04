Сделка со следствием не помогла челябинскому экс-силовику выйти из СИЗО

Алексею Савоськину не стали менять меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Признавший вину и заключивший сделку со следствием экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Челябинска Алексей Савоськин, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты на меру пресечения в отношении Алексея Савоськина. Решение Тракторозаводского суда оставлено без изменений. Савоськин продолжает находиться под стражей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Рассчитывая на смягчение меры пресечения, ранее Савоськин признался в инкриминируемых ему преступлениях и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также рассказал, что во время служебной деятельности получал взятки. В связи с этим в его деле появилась еще одна статья.

Савоськина задержали сотрудники УФСБ по региону в конце февраля. Перед этим в его доме и по месту работы прошли обыски. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера фирмы знакомого коммерсанта. Таким образом он вынудил женщину переписать на бизнесмена квартиру и отдать ему несколько миллионов рублей. По итогам служебной проверки дело было признано незаконным.