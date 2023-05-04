04 мая 2023

Сделка со следствием не помогла челябинскому экс-силовику выйти из СИЗО

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Избрание меры пресечения Алексею Савоськину в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, савоськин алексей
Алексею Савоськину не стали менять меру пресечения Фото:

Признавший вину и заключивший сделку со следствием экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Челябинска Алексей Савоськин, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты на меру пресечения в отношении Алексея Савоськина. Решение Тракторозаводского суда оставлено без изменений. Савоськин продолжает находиться под стражей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Рассчитывая на смягчение меры пресечения, ранее Савоськин признался в инкриминируемых ему преступлениях и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также рассказал, что во время служебной деятельности получал взятки. В связи с этим в его деле появилась еще одна статья.

Савоськина задержали сотрудники УФСБ по региону в конце февраля. Перед этим в его доме и по месту работы прошли обыски. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера фирмы знакомого коммерсанта. Таким образом он вынудил женщину переписать на бизнесмена квартиру и отдать ему несколько миллионов рублей. По итогам служебной проверки дело было признано незаконным.

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Признавший вину и заключивший сделку со следствием экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Челябинска Алексей Савоськин, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. «Суд рассмотрел апелляцию защиты на меру пресечения в отношении Алексея Савоськина. Решение Тракторозаводского суда оставлено без изменений. Савоськин продолжает находиться под стражей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Рассчитывая на смягчение меры пресечения, ранее Савоськин признался в инкриминируемых ему преступлениях и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также рассказал, что во время служебной деятельности получал взятки. В связи с этим в его деле появилась еще одна статья. Савоськина задержали сотрудники УФСБ по региону в конце февраля. Перед этим в его доме и по месту работы прошли обыски. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера фирмы знакомого коммерсанта. Таким образом он вынудил женщину переписать на бизнесмена квартиру и отдать ему несколько миллионов рублей. По итогам служебной проверки дело было признано незаконным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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