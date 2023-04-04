Задержанному ФСБ челябинскому экс-силовику добавили статью о взятках

Алексей Савоськин признал вину и заключил сделку со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уголовное дело в отношении экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Челябинска Алексея Савоськина, задержанного ФСБ по обвинению в превышении полномочий, добавили статью о получении взяток. Как URA.RU сообщил источник в силовых структурах, Савоськин признался в преступлении в рамках досудебного соглашения.

«Савоськин сознался в превышении полномочий и заключил досудебное соглашение с силовиками. Также он рассказал, что получал вятки. Его показания были приобщены к материалам уголовного дела», — рассказал источник.

В ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Савоськин уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Сотрудникам, преступившим закон и запятнавшим честь мундира, не место в рядах МВД.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Савоськина в конце февраля. В его кабинете и доме прошли обыски. По версии следствия, он помог знакомому коммерсанту вернуть деньги компании. Для этого, как ранее сообщали источники, Савоськин завел уголовное дело в отношении бухгалтера фирмы, вынудив ее переписать квартиру на бизнесмена и отдать ему несколько миллионов рублей. По итогам, производство по делу признали незаконным, а Савоськина отправили в СИЗО.