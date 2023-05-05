У задержанного в Челябинске московского топ-менеджера арестовали имущество почти на 46 млн рублей

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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
У Андрея Микитася арестовали земельный участок и несколько жилых помещений Фото:

У задержанного в Челябинске замгендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася, обвиняемого в получении крупной взятки от челябинской компании, арестовали имущество. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сумма арестованного имущества приблизилась к 46 млн рублей.

«У Микитася арестовали земельный участок, площадью 1 350 квадратных метров и стоимостью 5 млн рублей. Также под арест попало жилое здание за 15 млн рублей и жилое помещение за 6,8 млн рублей», — сообщил источник.

Также у топ-менеджера изъято больше двух с половиной тысяч долларов США и около трех с половиной тысяч евро. Помимо этого, заморожены его банковские счета, на которых хранится 260 тысяч рублей.

По данным URA.RU, обвинительное заключение по делу Микитася утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Микитась был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2022 года. Ему предъявили обвинения в 2,6 млн рублей в качестве взятки. По версии следствия, он получил деньги от коммерческой организации. За это он решил вопрос с выдачей правительственных грантов на развитие в научно-технической сфере.

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У задержанного в Челябинске замгендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася, обвиняемого в получении крупной взятки от челябинской компании, арестовали имущество. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сумма арестованного имущества приблизилась к 46 млн рублей. «У Микитася арестовали земельный участок, площадью 1 350 квадратных метров и стоимостью 5 млн рублей. Также под арест попало жилое здание за 15 млн рублей и жилое помещение за 6,8 млн рублей», — сообщил источник. Также у топ-менеджера изъято больше двух с половиной тысяч долларов США и около трех с половиной тысяч евро. Помимо этого, заморожены его банковские счета, на которых хранится 260 тысяч рублей. По данным URA.RU, обвинительное заключение по делу Микитася утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Микитась был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в апреле 2022 года. Ему предъявили обвинения в 2,6 млн рублей в качестве взятки. По версии следствия, он получил деньги от коммерческой организации. За это он решил вопрос с выдачей правительственных грантов на развитие в научно-технической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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