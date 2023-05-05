В Екатеринбурге скончался бывший ректор консерватории Шаукат Амиров

В Екатеринбурге скончался народный артист, бывший ректор консерватории Шаукат Амиров

05 мая 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Шаукат Амиров с детства увлекся игрой на балалайке Фото: Академический оркестр русских народных инструментов. им. Н.Н.Некрасова ВГТРК В Екатеринбурге скончался народный артист России, уроженец Миасса Челябинской области Шаукат Амиров. 9 мая музыканту-виртуозу исполнилось бы 67 лет. По информации некоторых СМИ, последний год он боролся с онкологическим заболеванием. «Не стало музыканта и педагога Шауката Сабировича Амирова, народного артиста России, профессора, лауреата многочисленных конкурсов. Шаукат Амиров — один из лучших балалаечников страны, более сорока лет вел активную концертную деятельность. Его виртуозное исполнение зафиксировано в записях на грампластинках, дисках, в фондах Гостелерадио СССР, о нем написаны десятки статей на разных языках», — пишет сайт «Культура Урала». Амиров родился в Миассе и с детства увлекся игрой на балалайке. Он окончил Магнитогорское музыкальное училище, Уральскую консерваторию им. М.П. Мусоргского и ассистентуру-стажировку. После этого был преподавателем музучилища в Миассе, заведовал секцией струнных народных инструментов в Челябинском государственном институте культуры. С 2003 по 2010 годы трудился ректором Уральской госконсерватории им. М.П. Мусоргского, регулярно выступая на мировых площадках и исполняя репертуар русских и зарубежных авторов, в том числе и в собственной редакции.

В Екатеринбурге скончался народный артист России, уроженец Миасса Челябинской области Шаукат Амиров. 9 мая музыканту-виртуозу исполнилось бы 67 лет. По информации некоторых СМИ, последний год он боролся с онкологическим заболеванием. «Не стало музыканта и педагога Шауката Сабировича Амирова, народного артиста России, профессора, лауреата многочисленных конкурсов. Шаукат Амиров — один из лучших балалаечников страны, более сорока лет вел активную концертную деятельность. Его виртуозное исполнение зафиксировано в записях на грампластинках, дисках, в фондах Гостелерадио СССР, о нем написаны десятки статей на разных языках», — пишет сайт «Культура Урала». Амиров родился в Миассе и с детства увлекся игрой на балалайке. Он окончил Магнитогорское музыкальное училище, Уральскую консерваторию им. М.П. Мусоргского и ассистентуру-стажировку. После этого был преподавателем музучилища в Миассе, заведовал секцией струнных народных инструментов в Челябинском государственном институте культуры. С 2003 по 2010 годы трудился ректором Уральской госконсерватории им. М.П. Мусоргского, регулярно выступая на мировых площадках и исполняя репертуар русских и зарубежных авторов, в том числе и в собственной редакции.