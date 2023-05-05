В Кургане ремонт Некрасовского моста завершится до конца года

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Некрасовский мост. Курган , некрасовский мост, мост некрасова
В Кургане назвали сроки завершения ремонта на Некрасовском мосту (архивное фото) Фото:

Ремонтные работы на Некрасовском мосту в Кургане будут завершены до конца строительного сезона 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».

«В рамках ремонта путепровода по улице Пролетарская на сопряжении путепровода по тротуарной части необходим перенос кабельных линий связи <…>. В строительный период 2023 года работы по обеспечению сохранности кабельных линий будут реализованы. Временные деревянные щиты будут заменены подрядчиком на металлические, также металлические щиты будут установлены у опор освещения, будут демонтированы старые лестничные сходы», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос депутата курганской гордумы Ивана Камшилова, переписка выложена на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

В конце января горожане обратили внимание на доски, перекрывающие щель на Некрасовском мосту. Ранее они выразили опасения из-за наличия широкого металлического шва на дорожном полотне путепровода. В мэрии Кургана объясняли, что ждут хорошей погоды, чтобы подремонтировать мост.

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Ремонтные работы на Некрасовском мосту в Кургане будут завершены до конца строительного сезона 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». «В рамках ремонта путепровода по улице Пролетарская на сопряжении путепровода по тротуарной части необходим перенос кабельных линий связи <…>. В строительный период 2023 года работы по обеспечению сохранности кабельных линий будут реализованы. Временные деревянные щиты будут заменены подрядчиком на металлические, также металлические щиты будут установлены у опор освещения, будут демонтированы старые лестничные сходы», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос депутата курганской гордумы Ивана Камшилова, переписка выложена на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте». В конце января горожане обратили внимание на доски, перекрывающие щель на Некрасовском мосту. Ранее они выразили опасения из-за наличия широкого металлического шва на дорожном полотне путепровода. В мэрии Кургана объясняли, что ждут хорошей погоды, чтобы подремонтировать мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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