В Кургане ремонт Некрасовского моста завершится до конца года

В Кургане назвали сроки завершения ремонта на Некрасовском мосту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонтные работы на Некрасовском мосту в Кургане будут завершены до конца строительного сезона 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».

«В рамках ремонта путепровода по улице Пролетарская на сопряжении путепровода по тротуарной части необходим перенос кабельных линий связи <…>. В строительный период 2023 года работы по обеспечению сохранности кабельных линий будут реализованы. Временные деревянные щиты будут заменены подрядчиком на металлические, также металлические щиты будут установлены у опор освещения, будут демонтированы старые лестничные сходы», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос депутата курганской гордумы Ивана Камшилова, переписка выложена на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

В конце января горожане обратили внимание на доски, перекрывающие щель на Некрасовском мосту. Ранее они выразили опасения из-за наличия широкого металлического шва на дорожном полотне путепровода. В мэрии Кургана объясняли, что ждут хорошей погоды, чтобы подремонтировать мост.