В детской поликлинике Кургана сменился главврач

В Курганской детской поликлинике исполнять обязанности главврача будет врач-ревматолог Лидия Смолькова. До новой должности она замещала главврача в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста (КОДКБ), сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».
«Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев представил коллективу поликлиники главврача. Им стала врач-ревматолог Лидия Смолькова», — сообщается в группе.
Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Ранее она была заместителем главного врача в ГБУ КОДКБ имени Красного Креста. «Высококвалифицированный доктор, который готов трудиться ради здоровья детей», — говорится в посте.
Ранее Эдуард Вебер, который руководил Курганской детской поликлиникой более четырех лет, уволился в связи с переходом на новую работу. Вебер занял должность замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.
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