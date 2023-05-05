В детской поликлинике Кургана сменился главврач

06 мая 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Лидия Смолькова стала главврачом Курганской детской поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской поликлинике исполнять обязанности главврача будет врач-ревматолог Лидия Смолькова. До новой должности она замещала главврача в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста (КОДКБ), сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте». «Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев представил коллективу поликлиники главврача. Им стала врач-ревматолог Лидия Смолькова», — сообщается в группе. Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Ранее она была заместителем главного врача в ГБУ КОДКБ имени Красного Креста. «Высококвалифицированный доктор, который готов трудиться ради здоровья детей», — говорится в посте. Ранее Эдуард Вебер, который руководил Курганской детской поликлиникой более четырех лет, уволился в связи с переходом на новую работу. Вебер занял должность замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.

В Курганской детской поликлинике исполнять обязанности главврача будет врач-ревматолог Лидия Смолькова. До новой должности она замещала главврача в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста (КОДКБ), сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте». «Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев представил коллективу поликлиники главврача. Им стала врач-ревматолог Лидия Смолькова», — сообщается в группе. Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Ранее она была заместителем главного врача в ГБУ КОДКБ имени Красного Креста. «Высококвалифицированный доктор, который готов трудиться ради здоровья детей», — говорится в посте. Ранее Эдуард Вебер, который руководил Курганской детской поликлиникой более четырех лет, уволился в связи с переходом на новую работу. Вебер занял должность замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.