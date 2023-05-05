05 мая 2023

В детской поликлинике Кургана сменился главврач

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Лидия Смолькова стала главврачом Курганской детской поликлиники Фото:

В Курганской детской поликлинике исполнять обязанности главврача будет врач-ревматолог Лидия Смолькова. До новой должности она замещала главврача в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста (КОДКБ), сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

«Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев представил коллективу поликлиники главврача. Им стала врач-ревматолог Лидия Смолькова», — сообщается в группе.

Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Ранее она была заместителем главного врача в ГБУ КОДКБ имени Красного Креста. «Высококвалифицированный доктор, который готов трудиться ради здоровья детей», — говорится в посте.

Ранее Эдуард Вебер, который руководил Курганской детской поликлиникой более четырех лет, уволился в связи с переходом на новую работу. Вебер занял должность замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.

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В Курганской детской поликлинике исполнять обязанности главврача будет врач-ревматолог Лидия Смолькова. До новой должности она замещала главврача в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста (КОДКБ), сообщается в официальной группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте». «Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев представил коллективу поликлиники главврача. Им стала врач-ревматолог Лидия Смолькова», — сообщается в группе. Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Ранее она была заместителем главного врача в ГБУ КОДКБ имени Красного Креста. «Высококвалифицированный доктор, который готов трудиться ради здоровья детей», — говорится в посте. Ранее Эдуард Вебер, который руководил Курганской детской поликлиникой более четырех лет, уволился в связи с переходом на новую работу. Вебер занял должность замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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